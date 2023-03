„Dnes to byl ještě těžší zápas než v pátek, kdy bylo jasné, že kdo ho vyhraje, bude ve výhodě,“ ohlížel se přerovský trenér Robert Svoboda.

„Musím pochválit celý tým, všichni kluci to skvěle odbojovali. Výborně se zapojili mladíci, v bráně pak stejně jako v celé sezoně perfektně zachytal Míša Postava,“ dodal.

Vše načal šťastný gól

Rysi měli po domácí prohře 2:5 nůž na krku, k záchraně sezony museli v Přerově zvítězit. Po vyrovnané a bezbrankové první třetině to ale byli domácí, kdo dvěma rychlými údery ve 29. minutě de facto rozhodli o svém postupu.

„Bylo to dlouho vyrovnané, bylo super, že jsme dali dva rychlé góly. Pak jsme ale trošku polevili. Uklidnilo se to trošku na konci druhé třetiny při naší přesilovce,“ hodnotil autor úvodní branky Daniel Indrák.

Ten z nemožného úhlu dokonale nachytal nejlepšího gólmana základní části Patrika Švančaru na bližší tyči. O jeho masku dokázal odrazit kotouč do brány.

„Chtěli jsme se cpát do brány, když to půjde. Nevěděl jsem, co s pukem. Chtěl jsem to původně dát o beton, nakonec jsem tomu dal trošku víc síly a prošlo to tam vrchem,“ culil se mladý přerovský odchovanec.

Na jeho trefu navíc za 26 sekund navázal Jan Süss, který propálil chumel těl před sebou.

Zubři sice nevyužili přesilovku pět na tři, mrzet je to ale nemuselo. Ve třetí třetině si výborně hlídali náskok, Indrák navíc v 56. minutě udeřil po skrumáži před Švančarou podruhé. Do prázdné klece pečetil na 4:0 svým třetím gólem v play-off Jiří Goiš.

„Bylo to velmi bojovné utkání. Pro nás je velice povzbudivé, že jsme ubránili oslabení a udrželi nulu vzadu. Samozřejmě je stále co zlepšovat, než začnou čtvrtfinálové zápasy, zaměříme se na to,“ slíbil Robert Svoboda.

Vrátí se opory?

Tomu se do sestavy z rozsáhlé marodky vrátil pouze nejlepší střelec základní části David Březina. Nyní mají Zubři dva dny na to, aby dostali do hry další marody včetně nejproduktivnějšího beka Roberta Černého či zkušeného Tomáše Doležala. Ve středu vstoupí v Třebíči do čtvrtfinálové série s vítězem základní části.

Program čtvrtfinále:

Třebíč - Přerov (ST, 17.30)

Třebíč - Přerov (ČT, 17.30)

Přerov - Třebíč (NE, 17.00)

Přerov - Třebíč (PO, 18.00, příp. 4. zápas)

Třebíč - Přerov (ST, 17.30, příp. 5. zápas)

„Domácí si šli za postupem, hráli výborně do defenzivy, mají výborného brankáře. Skákalo nám to po brankovišti, ale neměli jsme dnes ani štěstíčko. Nic jsme neodevzdali, šli jsme udělat zápas na 1:1. To, že se nám to nepovedlo, to je prostě sport,“ zhodnotil duel frýdeckomístecký lodivod Martin Janeček.

HC Zubr Přerov – HC Frýdek-Místek 4:0 (0:0, 2:0, 2:0)

Branky a nahrávky: 29. Indrák (Pechanec, Kratochvil), 29. Süss (Kudělka, Okál), 56. Indrák (Pechanec, Kratochvil), 60. Goiš (Pechanec, Postava). Rozhodčí: Bejček, Kostourek – Dědek, Kráľ. Vyloučení: 5:5. Bez využití. Diváci: 1436. Konečný stav série: 2:0.

Přerov: Postava – Chroboček, Hrdinka, Němec, Kudělka, Ševčík, Krisl, Bystroň – Indrák, Pechanec, Kratochvil – Okál, Süss, Goiš – Březina, Dvořák, Jan Svoboda – Hradil, Ministr, Fencl. Trenér: R. Svoboda.

Frýdek-Místek: Švančara – Michálek, Havránek, Adámek, Žůrek, Homola, Sova, Kareš – Ramik, Zeman, Svačina – Dostálek, Vrdlovec, Doktor – Klimša, Haas, Hotěk – Macháček, Matěj, Geidl. Trenér: Janeček.