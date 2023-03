„Předkolo se tam narvalo na sílu, aby bylo i v Chance lize. I kvůli termínovce extraligy se to jinak udělat nedalo. Za mě to moc šťastné není, pamatuji si to ještě z dob mládeže,“ řekl k tomu, že k postupu stačí dvě výhry, trenér brankářů a videokouč Zubrů Jiří Sklenář.

„Na druhou stranu, podmínky jsou pro všechny stejné. Může to pomoci i nám, když vyhrajeme první zápas, pak bychom měli dva mečboly doma,“ dodal.

Lepší produktivita? Proti Frýdku těžko

Jisté je, že horšího soupeře pro předkolo si Hanáci těžko mohli představit. Ze vzájemných zápasů vytěžili dva body, zvítězit se jim nepodařilo. Ve čtyřech duelech dali rysům pouhé tři góly.

Zde se dostáváme k tomu nejzajímavějšímu na celé sérii předkola mezi Přerovem a Frýdkem-Místkem. Právě Rysi mají dle procentuální úspěšnosti zásahů nejlepší dvojici brankářů v Chance lize. Patrik Švančara a Vojtěch Mokry shodně odchytali 26 zápasů. O trošku lepší čísla má Švančara (93,46 %), Mokry má stejně jako v pořadí soutěže třetí Michal Postava z Přerova úspěšnost 93,23 %.

Právě Vojtěch Mokry by podle Jiřího Sklenáře mohl být frýdeckomísteckou jedničkou pro vyřazovací boje. „Myslím si to. Jednak je o rok starší a v posledním zápase chytal Švančara, kterému se to utkání moc nepovedlo,“ zmínil důležitý člen přerovského realizačního týmu.

Napřímo si to každopádně rozdají tři nejlepší brankáři Chance ligy a jejich výkony budou klíčové. „Všichni jsou to mladí kluci. Bude záležet, jak to zvládnou hlavou. Bude to hra nervů a důležité bude, jak budou připraveni na každou další střelu. O ničem jiném to nebude,“ myslí si Jiří Sklenář.

I díky skvělým gólmanům oba týmy inkasovaly v základní části málo gólů. Zubři 125 (3. místo v soutěži) a Frýdek 138 (5.). Nedají se tedy očekávat žádné útočné hody.

Rysi spoléhají na brejky a střelce

Hokejisté Přerova (ve žlutém) proti HC Frýdek-Místek. Vlastimil Dostálek a Movember v plném proudu.Zdroj: Deník/Jan Pořízek

Potkají se také nejčastěji střílející tým soutěže s tím, který vyslal na brány soupeřů vůbec nejméně pokusů. Ale pozor. Frýdek sice nepálí tak často, má ale vůbec nejvyšší úspěšnost střelby – rovných deset procent. To Přerov je v tomto ohledu poslední. Hodně střel, ale bídná úspěšnost 7,6 %.

„Frýdek se hodně snaží blokovat střely a z toho vyrážet do rychlých protiútoků. Z toho počtu střel, co má, si vytváří vysoké procento šancí a je hodně produktivní. Čeká nás rychlé otáčení hry, což si musíme pohlídat, abychom nepropadali v útočném pásmu,“ analyzuje Jiří Sklenář a nastínil tak, co pro hráče chystá na videu.

Rysi mají ve svém středu kvalitní ofenzivní sílu. Táhne je 19letý mladíček Oskar Haas i dva přerovští odchovanci, kteří budou mít o motivaci postaráno. Vlastimil Dostálek a Michal Hotěk. K tomu přičtěme prvoligovou stálici Daniela Vrdlovce nebo bývalého reprezentanta a dvojnásobného vítěze extraligy Vladimíra Svačinu. Slušný arzenál, který v obraně doplňuje třeba člen sestavy měsíce února Jakub Teper.

„Posty proti nim chytal čtyřikrát, šel s nimi i do nájezdů. Hodně věcí už ví, projedeme si to samozřejmě znovu a něco si řekneme. Nebudeme z toho dělat extrémní vědu,“ prozradil Jiří Sklenář.

Zubři léčí zraněné a nejsou favorit

I vzhledem k aktuální formě nejde Zubry před předkolem favorizovat. Kde by ale Přerované měli mít navrch, je vhazování. Stále jsou nejlepší v lize s úspěšností 54,4 %. Frýdek je naopak třetí nejhorší (47,68). Ve využití přesilovek či schopnosti bránit se v oslabení velké rozdíly nenajdete.

Klíčové také bude, kolik hráčů z rozsáhlé marodky Zubrů se vrátí do hry. Proti Sokolovu chyběli ze zdravotních důvodů brankář Daniel Král, obránci Robert Černý a Tomáš Hanák i útočníci David Březina, Tomáš Doležal, Jakub Svoboda a Patrik Tarnoczy.

Naopak rysi jsou prakticky kompletní, jediným výrazným oslabením byl nedávný odchod polského střelce Alana Lyszczarczyka do Polska.

„Věřím, že už to bude lepší. Se zraněním je na marodce vyloženě jen Kuba Svoboda, uvidíme, co Tonda Pechanec, který dostal v Sokolově pukem do obličeje. Zbytek jsou nemoci, uvidíme, jak kluci budou vypadat,“ prozradil Jiří Sklenář.

Přerované si předkolo od svého návratu do druhé nejvyšší soutěže zahráli jedinkrát. V sezoně 2016/17 narazili na Prostějov a v sérii zvítězili 3:1. Pak ale jasně padli 0:4 se silnými Českými Budějovicemi.

