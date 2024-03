Nic pro slabé povahy nebo kardiaky. Hokejisté Přerova nakonec zvládli ve druhém utkání předkola play-off porazit Pardubice 3:2 a vynutit si čtvrteční rozhodující duel, který stejně jako ten středeční vítězný odehrají na domácím ledě.

Bude mít rozhodující čtvrteční duel podobnou atmosféru jako zatím návštěvou rekordní zápas se Zlínem? | Video: Deník/Ivan Němeček

Velký a vyrovnaný boj vyvrcholil v posledních sekundách, kdy Michal Postava dokázal zlikvidovat obrovské šance hostů při hře v šesti proti čtyřem a následně se na ledě strhla hromadná bitka, kterou odnesla čtveřice hráčů tresty a hostující Ondřej Rohlík zraněním ramene.

„Je to válka, play-off. To k tomu patří. Zítra hrajeme zase, je třeba jim ukázat, že to budou mít těžké,“ řekl po utkání slovenský forvard Richard Nemec, který na centru druhé formace nahradil zraněného Hejcmana a sám se v závěru pěkně porval s Jakubem Lichtagem.

„Nebylo nad čím přemýšlet. Nemám problém zastat se spoluhráče,“ má jasno Nemec.

Právě 21letý navrátilec do sestavy v předkole po zranění vstřelil první gól Zubrů v sérii. Stačilo mu na to 31 sekund první třetiny. A přesný pas krajana Zeleňáka. V zakončení tváří v tvář gólmanu Honzíkovi poslal puk do pravého horního růžku.

„Vojta mě krásně našel. Trenér po nás chce, ať střílíme nahoru, tak jsem vystřelil nahoru. A padlo to tam,“ ohlédl se Nemec.

Srovnání tři sekundy před sirénou

Jenže Dynamo ve druhé třetině srovnalo, slabší chvilku si vybral brankář Postava, který lapačkou nezastavil střelu Pochobradského. O chvíli později vrátil Zubrům vedení z dorážky Roman Pšurný, tři sekundy před druhou sirénou však využil přesilovku po dobré kombinaci Herčík.

„Nejzkušenější hráči to v kabině uklidnili, abychom tomu nepodlehli a šli do třetí třetí třetiny s čistou hlavou. Myslím, že se nám to podařilo, šli jsme si za výhrou,“ řekl Richard Nemec.

Infarktová třetina nakonec dopadla ve prospěch Zubrů. Ti se dočkali v 47. minutě i využité přesilovky (v předkole na sedmý pokus) zásluhou Davida Březiny.

Závěrečný tlak a dvě přesilovky Dynama Zubři v čele s Postavou ustáli. Pak daly oba týmy na ledě průchod emocí, Davidu Kudělkovi se pravděpodobně nelíbil nafilmovaný pád Daniela Rákose, po kterém musel ve třetí třetině na trestnou lavici. Oba borci se po konci zápase střetli a už se to mlelo.

„Byly tam zákroky na hraně. Kuďa se pošťuchování nebojí, ukázal, že je to bojovník a tvrdý hráč, bitkař,“ vyzdvihl Richard Nemec.

Slovenský forvard se trestu po utkání vyhnul, Kudělka, Rákos, Indrák a Lichtag vyfasovali pětiminutové tresty do konce utkání za bitku. Zubři však mohli slavit, kritickou situaci zvládli.

„Jsme namotivovaní. Vypjatý závěr nás semkl, zítra jdeme vyhrát,“ říkal Nemec po utkání.

Rozhodující duel předkola mezi Zubry a Dynamem je na programu ve čtvrtek na přerovském zimním stadionu od 17.30.

HC Zubr Přerov – HC Dynamo Pardubice B 3:2 (1:0, 1:2, 1:0)

Branky a nahrávky: 1. Nemec (Zeleňák, Chroboček), 35. Pšurný (Mácha, Černý), 47. Březina (Chludil, Pechanec) – 32. Pochobradský (Zdráhal, Rákos), 40. Herčík (Urban, Rohlík). Rozhodčí: Bejček, Valenta – Komínek, Kráľ. Vyloučení: 8:7, navíc Kudělka (Přerov) 5 minut + do konce utkání, Indrák (Přerov) 5 minut + do konce utkání – Rákos (Pardubice B) 5 minut + do konce utkání, Lichtag (Pardubice B) 5 minut + do konce utkání. Využití: 1:1. Diváci: 1363. Stav série: 1:1.

Přerov: Postava – Černý, Krisl, Chroboček, Zeleňák, Němec, Kudělka, Cubo – Indrák, Pechanec, Březina – Pospíšil, Nemec, Chludil – Dobša, Zembol, Ministr – Mácha, Pšurný, Doležal. Trenér: Mikeska.

Pardubice B: Honzík – Hrádek, Zdráhal, Nedbal, Chabada, Tvrdík, Voženílek, Kaštánek – Pochobradský, Rákos, Herčík – Rohlík, Mikyska, Urban – Hrníčko, Kaut, Lichtag – Zeman, Rouha. Trenér: Jirků