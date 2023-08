„Musím říct, že jsme spokojeni. Je to všechno samozřejmě o podmínkách. Na to, jaké podmínky máme my, se to rýsuje dobře. Doufám, že nám všechno vyjde a poskládáme to tak, jak chceme,“ pochvaluje si sportovní manažer HC Zubr Přerov Pavel Hanák.

Velký otazník visel nad brankovištěm. Jasnou jedničkou by měl být Michal Postava, druhé jméno však na soupisce stále chybí. S týmem vyjel na led gólman juniorky Martin Vojtek a Milan Ryšavý, který bude působit v druholigovém Šumperku.

Tahle tajenka je vyřešena. Na hostování do konce sezony každým dnem přijde do Přerova z Mladé Boleslavi 20letý Marek Stuchlík.

„Už to můžu prozradit. Měl by se k nám tento týden připojit. Jsme domluvení,“ potvrdil Hanák příchod talentovaného rodáka z Chomutova s jedním startem v extralize za bruslaře, čtyřmi starty v Chance lize v barvách Benátek nad Jizerou, třemi zápasy za reprezentační dvacítku a dvěma sezonami strávenými ve finských mládežnických soutěžích.

Karafiát? Jsme v podstatě domluvení

Z šestice borců, kteří jsou aktuálně na zkoušku, vzejdou další přerovské predsezonní posily. „Myslím, že pro většinu z nich místo je. Kádr máme zatím opravdu úzký, v létě jsme podepisovali málo, takže míst máme víc. Teď už je to o tom, jak o to kluci zabojují a jak se teď předvedou na ledě,“ zmínil Pavel Hanák.

Nejvýraznějšími posilami by tak do útoku měl být 25letý forvard Jiří Karafiát. Odchovanec Zlína nastupoval ve všech mládežnických reprezentačních výběrech, kde ukázal, že góly dávat umí. To potvrdil i v Chance lize v dresu Vsetína, otevřený střelecký účet má i v extralize.

V minulé sezoně působil v Porubě a sám si nejspíš představoval lepší produktivitu, restartovat by se mohl v Přerově, kde už zapsal tři prvoligové starty v sezoně 2021/22, poté zamířil do finské druhé nejvyšší soutěže.

„Už jsme prakticky domluvení i co se týče kontraktu. Kluci dostanou teď nějaké přípravné zápasy, pak už to bude na trenérech, jak si to vyhodnotí. Pokud řeknou, že hráče chtějí, myslím, že je reálná šance, aby tady hrál,“ prozradil Pavel Hanák.

Podobně reálnou šanci na nový kontrakt dle jeho slov mají i zbylí borci na zkoušku - útočníci Lukáš Chludil, Tomáš Krupa, Viktor Konečný a obránce Jakub Adámek.

Zubři trénují se zámořskými mladíky. Občas se omylem trefí, říká Suchánek

Adámek zapadne

Velkou výztuží defenzivy by se měl stát dvoumetrový bek Jakub Adámek. Třiadvacetiletý odchovanec Českého Těšína prošel třineckou líhní i mládežnickými reprezentacemi a má stříbro z Hlinkova memoriálu. Přerovští fanoušci jej mohou dobře znát z jeho působení ve Frýdku-Místku.

„Kubu jsme tady měli už před rokem a půl, chtěli jsme ho získat z Frýdku, ale nakonec to nedopadlo. Letos se hlásil od začátku. My víme, jak hraje, známe ho a má výborné parametry. Zapadne k nám hokejově i povahově. Určitě je velká šance, že se s ním domluvíme,“ naznačil manažer Zubrů.

Příjemné překvapení ze Slovenska

Neznámou a velice zajímavou posilou by pak mohl být slovenský útočník Richard Nemec. Stále teprve 21letý útočník nakoukl i do slovenské extraligy, v barvách Nitry ovšem odehrál pouze čtyři zápasy. Přesto se zatím na ledě jeví výborně.

„Máme na něj velmi dobré reference. Zjišťovali jsme si spoustu věcí a zatím to vypadá velice dobře. Musím říct, že reference nelhaly, ukazuje se ve velmi dobrém světle,“ zmínil Pavel Hanák.

V nižší míře než v předešlých sezonách však Zubři budou moci počítat se spoluprací s brněnskou Kometou. Z té Přerované čerpali mnohdy veledůležité extraligové výpomoci díky střídavým startům.

„Vypadá to, že spolupráce s Kometou bude menší než loni. Snažíme se oslovit další týmy. Spolupráci s extraligovým týmem budeme stoprocentně potřebovat. Řešíme to. Uvidíme, jak to bude s Olomoucí, kde máme nějaké kluky, co u nás hráli. Uvidíme, co Vítkovice,“ uzavřel Pavel Hanák.