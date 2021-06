Loni si Zubři díky skvělému druhému místu po základní části vysloužili účast na prestižním Generali Česká Cupu mezi extraligovými celky. Ani tentokrát v přípravě nebude chybět konfrontace s elitou. V rámci Zubr Cupu do Přerova dorazí Zlín, slovenská extraligová Nitra a prvoligový konkurent z Havířova.

„Jsme rádi, že se nám opět podařilo domluvit silné obsazení Zubr Cupu. Zlín se už stal tradičním účastníkem, ale Nitra se u nás představí poprvé. Patří k předním celkům slovenské extraligy, takže bude velmi zajímavým soupeřem. Třetím bude Havířov, který by měl patřit do popředí Chance ligy. Všichni věříme, že fanoušci už budou moct přijít na hokej v co největším počtu, atraktivní zápasy si užijí a náš tým podpoří tak, jak jsme byli zvyklí,“ uvedl na klubovém webu sportovní manažer Zubrů Pavel Hanák.

Zápasová příprava ale nebude pouze o poháru přerovského pivovaru. Série utkání startuje již ve čtvrtek 5. srpna, kdy MEO přivítá Frýdek-Místek. Se stejným soupeřem pak zápasový kolotoč v hale Polárce skončí 31. srpna.

Kompletní zápasová příprava Zubrů:

Přerov – Frýdek-Místek (čtvrtek 5. srpna, 18.00)

Šumperk – Přerov (čtvrtek 12. srpna, 18.00)

Zubr Cup: Přerov – Havířov (úterý 17. srpna, 18.00)

Zubr Cup: Přerov – Nitra (středa 18. srpna, 18.00)

Zubr Cup: Přerov – Zlín (čtvrtek 19. srpna, 18.00)

Přerov – Šumperk (úterý 24. srpna, 18.00)

Přerov – Liptovský Mikuláš (čtvrtek 26. srpna, 18.00)

Frýdek-Místek – Přerov (úterý 31. srpna, 18.00)

Pořadí minulých ročníků Zubr Cupu:

2019: 1. VHK ROBE Vsetín, 2. HC ZUBR Přerov, 3. PSG Berani Zlín, 4. HC Slavia Praha

2018: 1. PSG Berani Zlín, 2. HC Nové Zámky, 3. HC ZUBR Přerov, 4. HC Dukla Jihlava

2017: 1. Aukro Berani Zlín, 2. HC ZUBR Přerov, 3. Orli Znojmo, 4. HC Slavia Praha

2016: 1. HC ZUBR Přerov, 2. LHK Jestřábi Prostějov, 3. Cracovia Krakow