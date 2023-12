Po prohraném derby další rána. Zubři přišli o dva obránce

Jako by nestačilo, že poslední tři zápasy zůstali bez bodu a chce to nějaký čas, než nový trenér Michal Mikeska stihne do hráčů dostat nový systém hry. Po prohraném derby s Prostějovem přišli přerovští hokejisté o dva klíčové obránce. Kdo je může zaskočit?

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Robert Černý | Foto: Deník/Jan Pořízek