„Všichni kluci chtějí být spíš na ledě než mimo něj. První trénink splnil to, co jsme od něj očekávali,“ pochvaloval si hlavní trenér Přerova Vladimír Kočara.

„První tréninky jsou vždy těžší, nepříjemnější, než si člověk zvykne na tu výstroj a hlavně na brusle. U mě to většinou záleží právě na bruslích, ostatní je v pohodě,“ usmívala se jedna z nejvýraznějších zubřích posil pro novou sezonu, útočník Radek Číp.

Nechyběla ani extraligová dvojice obránců Tomáš Kundrátek a Josef Hrabal, kteří se individuálně připravují na novou sezonu. Zatímco Kundrátek podepsal v Třinci, nad dalším angažmá Hrabala visí otazník.

Hráčů pro prvoligový kádr se tedy v pondělí hlásilo bez gólmanů 22 včetně Roberta Černého, který měl dle prvotních informací na led nastoupit tentýž den ve Zlíně, stejně jako Mikuláš Zbořil, Jakub Navrátil a Šimon Kratochvil. Toto trio tedy v Přerově chybělo.

„Co ze Zlína odešel pan Šolc, je to s nimi trošičku na štíru, ale samozřejmě jak s panem Stavjaňou, tak i s ostatními činovníky se, myslím si, domluvíme,“ naznačil Vladimír Kočara. „Původně tam opravdu měli jít jen tři hráči, Robert tam byl týden na letní přípravě. Někdo jim chyběl, možná z toho to vzniklo. Robert se bude připravovat s námi,“ vysvětlil kouč.

Zbořil, Navrátil a Kratochvil by měli s extraligovými ševci trénovat dva týdny. „Uvidíme, jak se situace bude po čtrnácti dnech vyvíjet. My jsme samozřejmě rádi, že o naše kluky je zájem. Jsou to naši hráči, pak budeme se Zlínem jednat,“ prozradil Vladimír Kočara s tím, že už od úterý se ke tréninkové skupině přidají i junioři.

První přípravné utkání sehrají Zubři ve čtvrtek 1. srpna od 18 hodin doma s druholigovou Opavou.

Přípravná utkání Zubrů

Přerov – Opava (1. 8., 18.00)

Třebíč – Přerov (8. 8., 17.30)

Zubr Cup: Přerov – Vsetín (13. 8., 18.00), Přerov – Slavia Praha (14. 8., 18.00), Přerov – Zlín (15. 8., 18.00)

Frýdek-Místek – Přerov (22. 8., 18.00)

Přerov – Poruba (29. 8., 18.00)

Vsetín – Přerov (3. 9., 18.00)

Přerov – Frýdek-Místek (5. 9., 18.00)