„Všechny nás to mrzí, protože jsme si věřili, že bychom mohli něco dokázat. Stále jsme doufali, že se to nějak dohraje třeba bez diváků, ale bohužel se tak nestalo. Hodně mě to zaskočilo a nikdo to asi nečekal,“ přiznal Zmeškal v rozhovoru pro server hokej.cz.

„Všichni jsme se hokejem bavili a chodili do kabiny rádi. Bylo to bezva,“ shrnul devatenáctiletý forvard neobvyklý ročník.

Ten nakonec nejen pro Zubry vyvrcholil předčasně. Ve čtvrtfinále play-off Přerov přejel Písek jednoznačně 3:0 na zápasy s celkovým skóre 24:8.

„Série nebyla tak jednoznačná, jak by se mohlo zdát. Písek nehrál vůbec špatně a doma nás hodně potrápil,“ připomněl Lukáš Zmeškal. Co podle něj rozhodlo? „Asi zkušenosti, protože spousta našich hráčů zažila minulou sezonu. Zkušenost z vyšší soutěže byla znát,“ myslí si útočník.

Zmeškal naskočil také do šesti duelů Chance ligy. Už v minulé sezoně přitom zapsal první starty v dresu Přerova mezi muži. V dalším ročníku by chtěl počet zápasů jednoznačně navýšit.

Muži s ním počítají do přípravy

„Řekli, že s námi určitě počítají do přípravy, takže bych se rád dostal do áčka. Strašně jsem si to v Přerově oblíbil a chtěl bych tady zůstat. Už v první lize nějaké zkušenosti mám a vím, co od mužského hokeje očekávat. Vím, že musím hrát ještě jednodušeji a rychleji než v juniorce,“ vyjmenoval Lukáš Zmeškal.

Během uplynulého ročníku si každopádně udělal slušné jméno. Produktivita týmu na něm stála, připsal si jeden hattrick a hned tři čtyřgólová střelecká představení.

„Nemyslím si, že to bude mít nějaký extrémní dopad na další kariéru. Hokej jsem si jednoduše užíval nejvíce za poslední roky. V Přerově se sešla vážně super parta kluků, bylo mi dobře, trenéři mě vytěžovali a měl jsem správné spoluhráče, takže se sešlo úplně všechno, co šlo,“ míní šikovný levák.

Stejně jako celý klub musí nyní čekat, jak to s přerovskou juniorkou bude v další sezoně. Po administrativním vyloučení z nejvyšší soutěže by Zubři pochopitelně chtěli hrát mezi elitou.

„Nejistá budoucnost není příjemná. Nejlepší by bylo, aby se to dohrálo. Jestli se to bude určovat od stolu na základě nějakých zápasů, základní části nebo výher, zasloužily by si to Přerov a Havířov. Oba týmy tam patří i podle toho, co předváděly, odehrály by vyrovnané zápasy i ve vyšší soutěži,“ uzavřel Lukáš Zmeškal.