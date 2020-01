Produktivní obránce u řeky Bečvy skutečně nastupoval v prvních dvou sezonách po návratu Přerova do první ligy, jen pod jménem Vágner.

Příjmení po biologickém otci si však odchovanec Komety Brno před necelým rokem změnil na Forman. Chtěl jméno po člověku, který jej skutečně vychovával.

„Jméno. To je přece to úplně nejzákladnější, co vás zařazuje do společnosti. Naznačuje, co jste zač. Ke komu patříte, kdo vás vychoval, kdo vám předal svůj pohled na život,“ objasnil Forman pro web Bez frází, proč už od malička chtěl být Formanem.

„Líbí se mi větší zodpovědnost, již jako obránce mám, ale i víc možností, jak hru rozvinout. Můžu vzít situaci do vlastních rukou, udělat, co chci já. Co mi přijde jako nejlepší řešení. Stejně jsem naložil i se svým příjmením,“ vysvětloval Lukáš Forman.

Z VÁGNERA PRODUKTIVNÍ BEK

Pro Zubry se každopádně nic nemění. Snad jen to, že přichází Forman, který má o poznání více zkušeností než Vágner. Po odchodu z Přerova si zahrál extraligu jak v Kometě, tak i v Karlových Varech. A v prvoligové Třebíči sbíral jeden bod za druhým.

To platí i v této sezoně. Ve 34 zápasech nasbíral 17 (6+11) bodů a v kanadském bodování obránců mu patří deváté místo za Jiřím Krislem.

„Chtěli jsme ještě před uzávěrkou přestupů doplnit obranu. Naskytla se nám možnost mít Lukáše a využili jsme toho. Patří k nejlepším obráncům Chance ligy a navíc to v Přerově dobře zná. Věříme, že pro nás v důležitých zápasech v závěru sezony bude velkou oporou,“ uvedl Pavel Hanák, sportovní manažer Zubrů.

Za Přerov odehrál Forman zatím 94 zápasů, v nichž se ale bodově příliš neprosazoval (4+6). Další start přidá už v sobotu na ledě Vsetína. Potvrdí i větší produktivitu?

Lukáš Forman o změně příjmení na serveru Bez frází