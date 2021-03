Před sezonou přišel coby jedna z největších posil do Přerova. Více zápasů však zkušený útočník Jakub Svoboda zatím odehrál v extralize. To se ale brzo změní. Šestinásobný reprezentant se po třech týdnech na přelomu ledna a února ve Zlíně natrvalo přesunul k Zubrům. „Letos jsem tady toho moc nestihl. Podepsal jsem v Přerově s tím, že si chci zahrát doma,“ hlásí forvard, který naposledy pomohl gólem a asistencí k výhře v derby s Prostějovem.

Jakub Svoboda v dresu Zubrů. | Foto: Alena Zapletalová

„Byla tam ale pasáž, ve které jsme se třepali, aby to nesrovnali. To by se nám stávat nemělo,“ vrátil se Jakub Svoboda k dalšímu divokému zápasu. Přerované vedli na začátku druhé třetiny už 4:0, před třetí dvacetiminutovkou to ale bylo 4:3 a soupeř byl na koni.