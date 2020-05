„Zklamání tam samozřejmě bylo. Měli jsme silný tým a to, jak nás v Praze podporoval celý národ, to bylo výjimečné. Každý chtěl udělat medaili. Bohužel se to nepovedlo,“ ohlédl se Zaťovič.

„Ale s odstupem času, komu se poštěstí si takhle zahrát v Praze a zažít tu atmosféru,“ vyzdvihl tehdejší útočník týmu z KHL Lada Togliatti úžasnou podporu domácích fanoušků, kteří v roce 2015 pokořili rekord návštěvnosti.

„Sedmnáct tisíc lidí na každý zápas, to byl zážitek,“ zopakoval Zaťovič.

Zdroj: Youtube

Na šampionátu naskakoval ve čtvrté formaci nejprve s Petrem Koukalem a Dominikem Simonem, později ještě Radkem Smoleňákem či Jiřím Novotným.

„Když se podívám, s kým jsem hrál, tak to jsou top hráči. Myslím, že jsme si vyhověli a věděli, co od koho čekat. To, že jsem dal já čtyři góly, to nehrálo roli. Dominik Simon měl zase pět nahrávek. Myslím, že jsme se doplňovali dobře a užívali jsme si to,“ hodnotil rodák z Přerova.

Crosbyho se nelekl

Gól vstřelil v úvodním duelu Švédům, pak také Rakousku, Švýcarsku, ale i Kanadě, za kterou nastupovali třeba megahvězdy Crosby a Giroux.

„To si člověk uvědomuje spíš před zápasem nebo po zápase, proti komu hraje. Přímo na ledě jsem to moc nevnímal. Je úžasné, co dokážou s pukem, a hlavně s jakým klidem hrají a co si všechno dovolí. V tomto to bylo trošku jiné než proti ostatním týmům,“ vzpomínal Zaťovič.

O rok později zažíval v Petrohradu svou (zatím) poslední účast na mistrovství světa. Stopku Čechům tehdy vystavili ve čtvrtfinále Američané. Martin Zaťovič od té doby na nominaci na další šampionát čeká. A právě letos po jeho bodově životní sezoně byla na dosah. Tak, že více už se jí 35letý útočník bude přibližovat stěží.