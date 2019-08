„Je to smutná zpráva. Byl ode mě mladší, zažil jsem ho už jako trenér hráče. Už jsem ho ale dlouho neviděl, nevím, co po skončení kariéry dělal. Byl veselý, rozšafný a také hlučný hokejista, který si rád pozpěvoval, všude ho bylo plno. Pro kolektiv byl velmi platný hráč, který dělal pohodu,“ vybavil si Bohumil Kožela, jeden z trenérů, který vedl Kořeného.

Rodák z Přerova byl ceněným univerzálem, který mohl hrát na postu obránce i křídelního útočníka.

Hokej začal hrát až ve svých 14 letech v Prostějově, odkud zamířil do Dukly Jihlava. Rok hrál za juniory ČSSR do 20 let, několik utkání odehrál i v reprezentačním výběru ČSSR B.

Do tehdejšího Gottwaldova přišel v roce 1983 z Jihlavy, kde v letech 1980 až 1983 odehrál 115 zápasů s bilancí 31 bodů (12+19) a pomohl získat dvě zlaté a jednu stříbrnou medaili, v dresu s „géčkem“ získal bronz v roce 1985.

V Gottwaldově strávil sedm sezon, odehrál 245 zápasů s bilancí 69 bodů za 29 branek a 40 asistencí.

„Mám na něj příjemné vzpomínky. Když jsem se v roce 1988 vrátil k týmu, abychom zachránili nejvyšší soutěž, dotáhl jsem si právě jeho společně s Milošem Sedlákem zpět do týmu a společně jsme soutěž zachránili. Pro záchranu to byli oba neocenitelní borci, spoluhráči je brali,“ všiml si Kožela.

Po odchodu ze Zlína v roce 1991 ještě pokračoval v kariéře v nižších soutěžích za Hodonín a rodný Prostějov, a také a v Německu za Sonthofen.

Čest jeho památce.