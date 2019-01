Almaty, Přerov – Největším snem každého sportovce je účast na olympiádě. Tedy skoro každého. Ne všichni ale samozřejmě podobnou šanci dostanou.

Mikuláš Zbořil | Foto: Deník/Jan Pořízek

To obránce hokejistů Přerova Mikuláš Zbořil alespoň trošku atmosféru největší sportovní akce okusil už podruhé.

Na přelomu ledna a února se stejně jako před dvěma lety zúčastnil zimní univerziády. V kazašském Almaty skončil s českou reprezentací trošku smolně opět na čtvrtém místě.



A také scénář závěrečných bojů o medaile byl hodně podobný tomu z Granady v roce 2015. Český tým v semifinále podlehl silnému a letos navíc domácímu týmu Kazachstánu, v boji o bronz pak padl s Kanadou.



„Na univerziádě jsou poslední dva dny po postupu ze čtvrtfinále nejtěžší. Hráli jsme semifinále v úterý v 19.30 a bojovalo se až do konce. Do vesnice jsme přijeli kolem půlnoci a většina z nás usnula až kolem druhé hodiny ráno. No a o třetí místo se hrálo hned v jedenáct, takže únava hrála jistou roli,“ sdělil nám přímo z Kazachstánu Mikuláš Zbořil.

Organizace a město? Jen chvála

Přes spánkový deficit se svými spoluhráči byli Kanadě v zápase o bronz více než důstojným soupeřem. Góly padaly pouze v první polovině zápasu. Po většinu času museli Češi dotahovat dvoubrankový náskok, ve 29. minutě ale snížil útočník Poruby David Zachar na 3:4. Na vyrovnání však Zbořil a další čekali marně.



„S Kanadou jsme hráli důstojnou roli. Chvílemi jsme byli i lepší tým. Bohužel prohra 3:4 mrzí. Je to navíc mé druhé čtvrté místo ze dvou univerziád,“ pousmál se bek Zubrů.



Zážitek z obří akce, které se letos zúčastnilo 57 zemí a přes 1600 sportovců ze všech koutů světa si ale opět nemohl vynachválit.



„Co se týče organizace, města a celkových mých pocitů, tak můžu použít jen slova chvály. Maximálně jsem si to užil,“ dodal závěrem Mikuláš Zbořil.



V boji o zlatou medaili se stejně jako při předešlé zimní univerziádě ve Španělsku utkal Kazachstán s Ruskem. Také tentokrát se historie opakovala, Rusové si odvezli zlato po hubené výhře 1:0.

Výsledky českého týmu na univerziádě v Kazachstánu:

Skupina A:

Švédsko – Česká republika 0:5 (0:1, 0:4, 0:0)

Česká republika – Čína 15:0 (6:0, 3:0, 6:0)

Česká republika – Kazachstán 0:8 (0:1, 0:3, 0:4)



Čtvrtfinále: Česká republika – Slovensko 4:3 sn (2:0, 0:1, 1:2 – 0:0)

Semifinále: Kazachstán – Česká republika 4:1 (1:1, 2:0, 1:0)

Zápas o bronz: Kanada – Česká republika 4:3 (3–1, 1–2, 0–0)