„Ale není to zase taková hrůza. Jsme rádi, že vůbec můžeme trénovat,“ hlásí 26letý obránce Zubrů.

Mikuláši, brusle jste obuli po více než třech týdnech. Byl to velký nezvyk?

Myslím, že první den byl pro všechny kluky nepříjemný. Ale člověk to nezapomene, když to není nějaká půlroční pauza. Od druhého tréninku to bylo lepší a všichni se do toho pomalu dostáváme (rozhovor byl pořízen v sobotu, pozn. red.).

Sobotní trénink byl čtvrtým na ledě v Kroměříži. Stupňujete tempo?

První dva tréninky nebyly o žádné hře do těla, spíš o bruslení a práci s kotoučem. Pomalu už ale začínáme dělat nácvikové věci.

Je pro vás dojíždění do Kroměříže komplikací?

Já bydlím s přítelkyní pět minut od zimáku, pro mě by bylo lepší být v Přerově, ale není to zase taková hrůza. Vždycky se s klukama poskládáme do aut a člověk je tady za patnáct minut. Jsme rádi, že vůbec můžeme trénovat.

Byl ten tréninkový výpadek hodně nepříjemný?

Nikdo nevěděl, co bude. Já jsem si třeba myslel, že nebudeme hrát do Vánoc. Nakonec se udělala tahle výjimka a všichni jsme za to rádi. Nebylo to ale poprvé, co se tohle stalo, takže jsme na to byli nějak mentálně nachystaní. Věděli jsme, co máme dělat, trénovali jsme napřed individuálně, potom společně venku. Nebyla ještě taková zima, takže se to dalo zvládnout.

Těšíte se na zápasy? Věříte, že už se dočkáte?

Když už tady trénuji na ledě, tak chci co nejdřív hrát. Nerad bych tady trénoval tři týdny a hrál až za měsíc. Ale to asi neovlivním. Uvidíme, snad se to nějak rozumně udělá, aby to testování nebyla hrůza před každým zápasem a kluby v Chance lize to utáhly.