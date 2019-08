Na domácích v první třetině byla vidět dvoutýdenní herní pauza a nerozehranost. Poruba na soupeře vlétla, do šťastného vedení ale šli v 5. minutě Zubři. Jaroslav Moučka při prvním vážnějším ohrožení branky dostal puk za Foltána.

„Trenér to po nás chce, abychom ze začátku moc nevymýšleli nějaké geniální nahrávky a maximálně to zjednodušili, snažili se natlačit do brány a dostat tam puk,“ prozradil autor první trefy duelu.

Aktivnější Poruba ovšem zaslouženě během minuty dokázala otočit skóre. Ve 13. minutě si mezi kruhy nabruslil Tomáš Greš a srovnal, po něm překonal gólmana Šimonů obránce Jan Dluhoš.

PROBUZENÍ VE DRUHÉ TŘETINĚ

Ve druhé třetině Přerované výrazně zvýšili nasazení, začali lépe bruslit, což přineslo efekt ve 29. minutě. Darek Hejcman mířil přesně. Čtyři a půl minuty před druhou sirénou při přečíslení doklepl nepřesnou střelu Tomáše Sýkory za Foltána Filip Dvořák.

„Byl to pro nás zápas po dlouhé době, což bylo v první třetině znát. Všude jsme byli o krok později. Ve druhé třetině jsme hru minimálně vyrovnali. V řadě pasáží jsme byli i lepší,“ hodnotil utkání asistent přerovského trenéra Kočary Jakub Grof.

Třetí dějství však začalo podle porubských not. Zubry srážela častá vyloučení a hosté je začali trestat. Nejprve v přesilovce srovnal svým druhým gólem v utkání Greš, v další početní výhodě pak otočila na 3:4 jedna z porubských posil Richard Nejezchleb.

„Měli jsme fakt hodně zbytečných faulů v útočném pásmu, což si v lize nemůžeme dovolit. Oni v podstatě v přesilovkách ten zápas rozhodli,“ mrzelo Jaroslava Moučku.

Domácí měli v závěru šance na srovnání, minutu a čtvrt před koncem zkusili hru bez brankáře, prázdnou klec ale od vlastní modré čáry trefil Jiří Zdeněk.

V dodatečných samostatných nájezdech si domácí fanoušci zakřičeli alespoň díky úspěšným Moučkovi a Navrátilovi i neprůstřelnému Šimonů.

HC Zubr Přerov – HC RT Torax Poruba 3:5 (1:2, 2:0, 0:3)

Branky a nahrávky: 5. Moučka (Číp), 29. Hejcman (Číp, Hamrlík), 36. Dvořák (Sýkora) – 13. Gřeš (Toman), 14. Dluhoš (Kanko, Káňa), 44. Gřeš (Husák, Sikora), 49. Nejezchleb (Svačina, Jáchym), 60. Svačina (Zdeněk, Slavík). Rozhodčí: Dědek, Kašík – Novotný, Šimčík. Vyloučení: 6:2. Využití: 0:2. Diváci: 852.

Přerov: Šimonů – Krisl, Černý, Zbořil, Šnajnar, Hamrlík, Weinhold, Pohl, Kleiner – Navrátil, Pšurný, Doležal – Číp, Hejcman, Moučka – Dvořák, Sýkora, Goiš – Süss, Indrák, Svoboda. Trenér: Vladimír Kočara.

Poruba: Foltán – Husák, Slavík, Urbanec, Dluhoš, Hrdinka, Dundáček, Rudl – Svačina, Zdeněk, Sikora – Obdržálek, Jáchym, Nejezchleb – Greš, Hudeček, Toman – Káňa, Hlinka, Kanko. Trenér: Miloš Holaň.