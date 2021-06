Reprezentační bek Petr Zámorský s teprve 25letým koučem pracuje už třetí rok. Letos tak v létě jezdí do Přerova.

„Rád s ním spolupracuji, je to super, mladý, talentovaný a ambicozní trenér,“ pochvaluje si odchovanec zlínského hokeje.

„Je to vyloženě o technice a bruslení. Nic těžkého. Jde vidět, že se tomu Víťa věnuje, vzdělává se. To je jedině dobře. Takových trenérů, jako je on, by český hokej potřeboval daleko více,“ dodal Petr Zámorský.

Ten je aktuálně stále bez angažmá, přestože server iSport.cz nedávno přišel s novinkou, že by se zkušený obránce měl přesunout do KHL, konkrétně do Podolsku.

„Ti toho napíšou hodně. Potvrdit to nemůžu. Hledám ale venku a něco už by se mělo rýsovat. Doufám, že to do konce týdne nebo dvou budu vědět, pracujeme na tom,“ nechtěl být Petr Zámorský konkrétní.

Skills tréninky se rozjely

Zatím tak místo zahraničního brázdil led MEO Arény pod dohledem specialisty na techniku bruslení nebo dovednosti s hokejkou.

Vít Černohous v mládeži hrával za Liberec, odkud se přesunul do Hodonína. Třetím rokem už je ale čistě trenérem HC Zubr Přerov a kromě mužů se věnuje i dorostu a juniorům.

Hokejový trenér Vít Černohous.Zdroj: Deník / Ivan Němeček

„Důležitá je pro mě zpětná vazba. Kluci ode mě vždy slyší, že je to hrozně individuální, každý má svůj styl. Není od věci diskuze, ba naopak. S hráči mluvím a jak se snažím posunout já je, tak oni na oplátku posouvají mě,“ vysvětlil Vít Černohous.

A o šikovnosti mladého kouče Přerova už se ví daleko za hranicemi Hané. „Nějak se mi to rozjelo a snažím se to posouvat. Hodně mi v tom pomohl i kondiční trenér Kuba Fryč, který má své klienty, kteří hrají jinde. Taky se to kluci dozvěděli přes Jirku Sklenáře (trenéra brankářů, pozn. red.). Ten hokejový svět je malý. Nějak se to nabalilo,“ usmívá se Černohous.