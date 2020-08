Zámořská pecka. V Přerově začne sezonu bek Toronta Král

Jeden z největších českých defenzivních talentů bude na začátku nové sezony oblékat dres Přerova. Zubři do svých řad před startem Chance ligy ulovili velké jméno, na Hanou se formou hostování z Toronta Maple Leafs přesouvá dvacetiletý Filip Král. U řeky Bečvy by měl působit minimálně do listopadu. Koronavirová situace je ale nevyzpytatelná.

