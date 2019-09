V modrožlutém dresu se vypracoval v klíčového obránce a jednoho z nejvytěžovanějších hráčů první ligy, dostal i šanci v extralize ve Zlíně. Před probíhající sezonou přijal novou výzvu a kývl na pikantní přesun od Zubrů k Jestřábům. Středeční derby pro něj proto bylo speciální záležitostí.

„Rozhodně. Strávil jsem tady nejlepší část kariéry, mám to tady rád. Dneska jsem dal ale vše do toho, abychom vyhráli. Nepovedlo se, ale věříme, že výkon ze dvou třetin přeneseme do dalšího zápasu, který zvládneme. Musíme odstranit chyby z dnešního zápasu,“ měl po derby Martin Novotný jasno.

Jestřábi padli 2:3, hlavně v první třetině, kterou 1:3 prohráli, za Přerovem až překvapivě výrazně zaostávali.

„Zaspali jsme první třetinu, tam vznikl zásadní rozdíl. Potom jsme vyrovnali hru, měli jsme šance na vyrovnání. Přerov ale měl taky šance, mohl navýšit náskok. Byl to otevřený zápas,“ myslí si třicetiletý bek.

Od druhé třetiny sice přišlo ze strany Prostějova zlepšení, na body to ale nestačilo.

„Od druhé třetiny jsme chtěli zvládat lépe osobní souboje. To je jedna z cest, jak nakopnout tým,“ věří Martin Novotný.

Právě on měl v poslední minutě při hře bez brankáře umocněné jestřábí přesilovkou asi největší šanci na vyrovnání. Jeho rána z dobré pozice ale mířila hodně mimo branku Petráska.

„Měl jsem to tam nabité, ale netrefil jsem to, to je jednoduché. Kdybych to trefil, bylo by prodloužení. Netrefil jsem, Přerov vyhrál,“ mrzelo Novotného.

Žádný pískot, nic podobného. Služby spolehlivého obránce si přerovští fanoušci moc dobře pamatují, v Meo Aréně jej přivítali bez jakéhokoliv náznaku křivdy z peprného přestupu.

„Já jsem doufal, že jsem tady odvedl kvalitní práci a lidé si na to pamatují. Nečekal jsem žádné útoky na mou osobu. A bylo to v pohodě, fandilo se, paráda,“ pochválil Novotný závěrem skvělou atmosféru.

Derby v Přerově sledovalo přes 2600 diváků, prostějovští fanoušci ve svém kotli hned dvakrát předvedli zajímavé choreo, které k bitvám o Hanou už tak nějak patří. Stejně jako konečný výsledek – Jestřábi v Přerově nevyhráli tři roky.