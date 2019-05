I sám čtyřicetiletý matador po sezoně byl na vážkách. „Nechávám si pár týdnů na rozmyšlení,“ řekl Sýkora v březnu.

Rozhodnutí padlo nyní. Hráč se čtyřstovkou extraligových startů i v nadcházejícím ročníku Chance ligy oblékne dres Zubrů.

A proč také ne. Přerovský kapitán má za sebou vydařenou sezonu, v 60 utkáních nasbíral 37 kanadských bodů a sám se postaral o 18 branek.

„Tomáš měl loni dobrou sezonu a je správný kapitán jak na ledě, tak i v kabině. Po sezoně jsme si sedli a nakonec se domluvili na další rok. Jsem za to rád,“ uvedl sportovní manažer HC Zubr Přerov Pavel Hanák.

Vedení přerovského hokeje sice avizovalo očekávané omlazení kádru a konec některých zkušených borců, není to však případ Tomáše Sýkory. Právě on by navíc měl být výrazně mladším spoluhráčům jakýmsi mentorem.

„Tomáš by měl ještě více pomáhat s našimi mladými hráči. V tomto ohledu bude mít ještě důležitější roli než dřív,“ potvrdil Pavel Hanák.