„Je pravda, že to pro mě byl speciální zápas. Něco do kabiny vypsaného bylo, spíš jsme se ale soustředili na výkon, chtěli jsme Vsetín porazit. Ale nedopadlo to,“ mrzelo autora šesti přerovských gólů.

Tradiční handicap

Jako již tradičně si Přerované nechali dát první gól zápasu. Jenže tentokrát to byly branky tři. A přestože přišlo rychlé snížení ještě v první třetině, tentokrát se obrat nekonal.

„Poslední dobou hrajeme s handicapem, který si sami způsobíme. Většinou to bývá o dva góly, dneska to bylo 0:3. Nevím, čím to je. Musíme se z toho poučit a takto kvalitním soupeřům to nedovolit,“ uvědomuje se David Březina.

Přesto to Hanáci ve středu nezabalili. „Věřili jsme. Vždy je celý zápas před námi a může se stát cokoliv. Hru jsme pak zvedli, měli šance, mohli jsme dát gól na 2:3 a bylo by to zajímavé. Nepovedlo se,“ pokrčil rameny 29letý útočník.

Mrzet ho mohly hlavně nevyužité přesilovky. Ve druhé třetině měli Zubři tři možnosti snížit v početní výhodě na 2:3. Na začátku třetí dvacetiminutovky pak dokonce šli Valaši do čtyř na celé čtyři minuty.

„Vsetín to bránil výborně. Napadal nás, i když nějaké šance jsme měli. Něco tam mohlo spadnout,“ myslí si David Březina.

Na Pechance je zvyklý

On sám dal v přesilovce zatím v aktuálním ročníku Chance ligy jeden gól. Hned tři pak vstřelil jeho kolega ze druhé formace Antonín Pechanec. Právě spolupráce dvou exvsetínských hokejistů, ke kterým trenéři Svoboda s Dočkalem nejčastěji stavějí Jana Svobodu, v předešlých zápasech fungovala. „S Tondou jsem hrál už dvě sezony na Vsetíně. Jsme na sebe zvyklí,“ přikývl Březina.

Pro toho to na ledě byla zajímavá změna. S několika dalšími vsetínskými borci byl vlastně ještě nedávno zvyklý hrávat. „Kádr sice hodně obměnili, ale pár kluků tam znám. Prohodili jsme pár slov a myslím, všechno v pohodě,“ zmínil forvard.

To, že nepřidal na Valašsku šestou sezonu v řadě, bylo pro mnohé překvapení. V play-off, které pro Vsetín skončilo až ve finále s Jihlavou, nasbíral ve 13 duelech 9 bodů. Přesto zamířil do Přerova.

„Už bych se k tomu nechtěl vracet. Nějak jsme se nedohodli, nedopadlo to. Jsem v Přerově a jsem rád, že tady můžu hrát a bojovat,“ nechtěl Březina rozdmýchávat zbytečné emoce.

Ve Vsetíně si pochopitelně udělal spoustu dobrých známých. „Byli tam výborní kluci. Ať už kapitán Víťa Jonák nebo David Vítek, Tom Ondračka a další. Se všemi, se kterými jsem tam působil, jsem měl dobrý vztah,“ uzavřel David Březina.

