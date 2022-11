Pro poděkování ve formě vstupenky si zájemci mohou přijít ve středu 16. a v pátek 18. listopadu v čase 11 – 18 hodin a v den utkání od 15 hodin do fanshopu u stadionu HC Olomouc. „Kromě průkazu dárce krve prosíme také o předložení dokladu totožnosti,“ dodal Simon Vejtasa.

Olomoucký hokejový klub podporuje bezplatné dárcovství krve již mnoho let nejrůznějšími formami pomoci. Krev darují hráči i členové realizačního týmu, samozřejmostí jsou i propagační aktivity na podporu Transfuzního oddělení FN Olomouc.

„Kampaň budí pozornost velkého množství našich fanoušků, kteří svou ‚božskou červenou‘ darují ve fakultní nemocnici. Těší nás, že touto formou klub může přispět k záchraně lidských životů. Obzvlášť v dnešní nelehké době je důležité myslet i na pomoc druhým a dostát tak našemu mottu Všeci spolu, které by mělo spojovat širokou veřejnost, aby držela při sobě,“ uvedl marketingový manažer kohoutů.

„Může to znít jako fráze, ale každodenně se u nás v nemocnici setkáváme s příběhy, které potvrzují, že každá darovaná kapka krve může pomoci zachránit lidský život. Je to jen několik dnů, co jsme měli skutečně akutní nedostatek krve a jen díky obrovské vlně solidarity se podařilo tuto krizi zažehnat. Proto jsme za podporu ze strany hokejistů velmi vděční,“ upozorňuje vrchní sestra Transfuzního oddělení a současně fanynka Mory Michaela Fedorco.

Svůj vděk jak HC Olomouc, tak dárcům krve vyjádří Transfuzní oddělení v pátek 18. listopadu tematickým celodenním odběrem s mottem Transfuzka žije hokejem.

