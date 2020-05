Zubrům se nemohly vyhnout odchody některých důležitých hráčů. Ti buďto přerostli první ligu, jako tomu je v případě Jakuba Navrátila, Jakuba Kubeše či Martina Weinholda, nebo na ně vzhledem k potenciálně hroší ekonomické situaci zbyl „Černý Petr“. To je (zatím) případ Jana Bergera a Michaela Petráska.

„Určitě to není o tom, že bychom ty hráče nechtěli. Museli jsme se ale uskromnit. Máme určité priority, se kterými hráči se chceme domluvit, tam ta jednání jsou buď dotažena, nebo před podpisem. Dalších hráčů se to bohužel dotkne,“ přiznává Pavel Hanák.

Co je ale pozitivní, zdá se, že některé z opor stříbrného kádru chtějí na Hané zůstat. A to i za nižších platových podmínek. „Spousta hráčů se bude muset uskromnit. Můžeme nabídnout pouze něco, touto formou jednání vedeme. Hodně kluků ale má prioritu hrát za Přerov díky tomu, jak tady ta organizace funguje. To je nejdůležitější,“ zmínil Hanák.

Prioritou tedy pro Zubry je zachovat kostru týmu. Jejími základními klouby už nyní jsou podepsaní tahouni Roman Pšurný a Jiří Krisl, které momentálně doplňuje nadějné mládí.

„To by byl cíl, i kdyby tahle krize nepřišla. Kostru chceme zachovat každý rok. Ne aby patnáct hráčů přišlo a patnáct po sezoně odešlo. Teď ta kostra ale bude užší, snažíme se s hráči domluvit,“ přiblížil sportovní manažer.

Klimeš se může vrátit

Alfou a omegou přerovského úspěchu uplynulé sezony byly výkony brankářů. Michael Petrásek si ovšem již hledá nové angažmá, Lukáš Klimeš by měl dostat šanci v brněnské Kometě. Jenže stejně na tom byl i minulý rok, kdy byl taktéž vyhlášen nejlepším gólmanem Chance ligy. A také v příští sezoně by se nakonec v Přerově prvoligový fantom mohl objevit.

„Je to taky o financích, gólmani jsou specifický post. Řešíme to, budeme mít mladé gólmany. Uvidíme, jak ta jednání dopadnou. Už teď ale můžu říct, že Lukáš Klimeš by měl mít do Přerova střídavý start. Pokud nebude vytížený na Kometě, mohl by si tady v Přerově zachytat,“ nastínil Pavel Hanák.

Lukáš Klimeš by tak mohl Přerovu opět pomoci. A nejen on. Z Komety budou mít k Zubrům střídavé starty opět vyřízeny také Karel Plášek, Stanislav Svozil a Jan Mlčák. K talentovaným odchovancům se přidává z Vítkovic také Martin Ryšavý.

Ti všichni mohou v „době pokoronavirové“ přerovský tým pozvednout na podstatně jinou úroveň. Stejně jako další hráči na pomezí sestavy ve Zlíně nebo Kometě Brno. Spolupráce s těmito organizacemi má pokračovat. A nyní se bude hodit extrémně.

„V tomhle máme výhodu. Spolupráce s Kometou i Zlínem fungovala po celou dobu, co jsme v první lize. Musím říct, že intenzivní jednání s Brnem i se Zlínem už proběhla. Oba kluby pro nás budou mít nějaká jména a budou se nám v tomto snažit vyjít vstříc,“ řekl závěrem Pavel Hanák.

Kádr Přerova by tedy rozhodně neměl být poskládán z juniorů či nějakých nazdárků. Na co to bude stačit tentokrát?