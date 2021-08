Mládežnický reprezentant dostal nabídku od amerického klubu jen pár týdnů po draftu. "Popravdě jsem úplně nečekal, že smlouvu dostanu. Spíš jsem si myslel, že si počkám. O to víc jsem rád, že se to povedlo. Stále je to ale jen začátek cesty, první krůček k mému snu hrát NHL, rozhodně není nic hotového," poznamenal přerovský rodák.

"Standa je teprve čtvrtým hráčem z letošního draftu, který podepsal nováčkovský kontrakt. Podpis smluv mladých hráčů není standardně jednoduchou záležitostí, roli hraje mnoho proměnných včetně pozice na draftu, plánu sportovního rozvoje i situace celé organizace," vysvětlil Robert Spálenka, šéf hokejové sekce agentury Sport Invest.

Friday To-Do List:

Sign Stanislav Svozil ✅



? ⬇️ — Columbus Blue Jackets (@BlueJacketsNHL) August 13, 2021

Když si Svozila na konci července vybral Columbus, okamžitě mu zazvonil telefon. Nejprve s ním mluvil současný šéf rozvoje Blue Jackets Rick Nash a poté český útočník Jakub Voráček, který se do Columbusu vrací po deseti letech.

"Columbus nejen podpisem kontraktu prokázal, jak moc věří ve Standův potenciál. Ve všech dosavadních diskuzích se shodujeme v plánování jeho dalšího směřování, v pojmenování silných stránek i oblastí, na kterých musí zapracovat. V očích Columbusu byl Standa na letošním draftu mnohem výše a byli velmi příjemně překvapeni, že na něj v rámci výběru dosáhli," líčil Spálenka.

Svozil v minulém extraligovém ročníku zaznamenal v osmatřiceti zápasech tři body za dva góly a dvě asistence. V dresu Komety v nejvyšší české soutěži naskočil za dvě sezony k devětasedmdesáti zápasům a připsal si v nich osm bodů.

Při letošním draftu NHL byl letos nejvýše vybraným český hráčem a podpisem smlouvy udělal další krok k naplnění snu o působení v nejlepší hokejové lize světa. Teď však pojede na kemp národního týmu do dvaceti let. "Čeká nás turnaj čtyř zemí v Hodoníně. Po něm bych měl na začátku září letět do zámoří. To se bude ještě upřesňovat, ale určitě bych chtěl letět co nejdříve a připravit se na kempy. Už se tam hrozně těším," popsal Svozil, jenž debutoval v české extralize v dresu Komety teprve v šestnácti letech 256 dnech.

A jaké jsou šance prosadit se v osmnácti letech v prvním týmu Columbusu v NHL? "Byla by to jedinečná příležitost, kterou bych se snažil využít. Ale na to je asi ještě čas," zmínil Svozil.

"Variantou je, že by hned první sezonu odehrál v AHL, nicméně osobně by se mi líbil rok v juniorské soutěži. Pro CHL jsme zajistili draftování týmem Regina Pats, v jehož dresu by se setkal s generačním talentem Connorem Bedardem, geniálním teenagerem s neskutečnou pracovní morálkou. Možnost hrát s ním v jedné pětce by byla pro Standu dalším stupínkem při cestě za pevným místem v NHL," dodal Spálenka.