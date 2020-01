V šestnácti letech totiž Frýdku-Místku okamžitě pomohl k ataku postupového místečka pro předkolo play-off, které Rysi možná překvapivě ukradnou prostějovským Jestřábům.

„O mém přestupu asi rozhodl obrovský zájem ze strany Třince. A také to, že už jsem cítil, že potřebuji chytat těžší soutěž, než je dorost. Zatím jsem spokojený, jsem strašně rád, že mi dal Třinec šanci chytat za juniorku, vážím si toho,“ uvedl Suchánek po svém přesunu z Hané.

To ještě možná netušil, že jej Třinec okamžitě vhodí do jámy lvové. Nebo, chcete-li, jámy rysí. Ve Frýdku při premiéře mezi muži vychytal výhru 3:2 nad Prostějovem s úspěšností zásahů nad 93 procent.

„To jsem vůbec nečekal. Opravdu jsem byl hozen rovnou do vody. Bylo domluvené, že bych měl ze začátku působit v juniorce a postupem času bych nakoukl do Chance ligy v dresu Frýdku. Hned po třech dnech mi ale prostě řekli, že jdu do brány. Nervozita ale nebyla, těšil jsem se, čekal jsem na tohle delší dobu,“ zářil Tomáš Suchánek radostí.

Okolnosti jsou někdy nevyzpytatelné a po odchodu Nicka Malíka do Kanady a zranění Lukáše Danečka zkrátka padla volba na čerstvou akvizici z Přerova.

PRVNÍ START ZA MUŽE SI PŘÁL V PŘEROVĚ

Ten má v Chance lize extrémně silnou brankářskou dvojici Klimeš - Petrásek, která velký talent do brány nepustila. I když. Dvakrát v sezoně došlo na situaci, kdy Suchánek mohl zapsat prvoligový start také za Zubry, trenéři však ukázali na zkušenějšího zlínského odchovance Dana Šimonů, nebo na Michala Postavu.

„Byl to takový můj dílčí cíl do této sezony, mít nějaký zápas v Chance lize. To se mi povedlo, i když jsem si přál, aby to bylo za Přerov. Takhle bych v Přerově přešel všechny kategorie od mládeže pro muže. Bohužel, člověk nemůže mít všechno,“ uvědomuje si Tomáš Suchánek přes svůj mladičký věk. „Jsem rád, že jsem dostal šanci ve Frýdku,“ dodal.

Nezůstalo však pouze u jednoho startu. Následovaly výhry nad Kadaní, Benátkami, Ústím nad Labem i Sokolovem. V Benátkách dokonce Suchánek inkasoval pouze jedinkrát s famózní 96% úspěšností zásahů. Tenhle gólman je evidentně v 16 letech na druhou nejvyšší soutěž už nyní dobře připraven.

ZA DOROST, JUNIORKU I MUŽE BĚHEM TÝDNE

„Ten skok je ale obrovský. Když přijdete do šatny a vidíte tam ty vousatý chlapy,“ popisoval Suchánek s úsměvem. Přechod doslova z dorostu k mužům byl o to intenzivnější, že mladičký gólman ještě v úterý 7. ledna odchytal v extralize dorostu v Přerově duel s Plzní, o čtyři dny později chytal za Třinec juniorskou soutěž a za další dva dny už vyčapal mezi muži prostějovské střelce Žálčíka nebo Račuka. „Užíval jsem si to,“ pokrčil jen rameny.

V kabině Frýdku-Místku se Suchánek zase potkává s takovými hráči jako Rostislav Martynek, Milan Mikulík nebo třeba Vojtěch Tomi, kterého sledoval z tribuny i v barvách Přerova. „Funguje to tam parádně. Dva, tři starší hráči, kteří mají zkušenosti z extraligy, doplňuje většina těch mladších. Takže jsem si tam s nimi sedl v pohodě,“ zmínil Tomáš Suchánek.

REPREZENTAČNÍ TAHOUN

Nyní už se talent z Přerova chystá na další vystoupení v české reprezentaci, ve které zářil na neoficiálním mistrovství světa hráčů do 17 let na přelomu října a listopadu. Kromě bronzové medaile si domů přivezl individuální ocenění, nechyběl totiž v all-star týmu turnaje.

„Pro každého z nás je to zatím největší úspěch kariéry. V sedmnáctce ani nejde dosáhnout na nic vyššího, než se takhle parádně umístit na neoficiálním mistrovství světa. Budu si to pamatovat do konce života,“ zmínil tehdy Suchánek.

Aktuálně čeká výběr do 17 let Turnaj čtyř zemí v ruské Ufě. První utkání odehrají Češi ve středu 5. února proti Spojeným státům. V pátek vyzvou Švédy, v sobotu domácí Rusko a v neděli Finy.

„Těším se na to strašně moc. Reprezentace je snem a cílem, jsem rád, že se v ní udržuji,“ je opora sedmnáctky vděčná za šanci.

A blízké cíle do budoucna? „Pořád chytat co nejvíce za Frýdek, jsou to obrovské zkušenosti do další kariéry. Největším cílem pak je dostat se do nominace na mistrovství světa osmnáctek,“ má jasno Tomáš Suchánek.

Našlápnuto má tenhle klučina z Hané víc než slušně.