Často skloňovaným tématem je podoba a nutnost zúžení soutěží. Prezident Českého hokeje Tomáš Král tak pondělním sdělením objasnil budoucnost a podobu extraligy, první ligy, druhé ligy, nejvyšších juniorských lig a nejvyšší dorostenecké soutěže v následující sezoně.

Jak už bylo rozhodnuto v prosinci 2019, na velké zemětřesení se musí připravit kluby v Chance lize. Platí, že ji v sezoně 2022/2023 má hrát pouze 14 celků, což znamená, že v následujícím ročníku by mělo sestupovat čtyři až pět mužstev.

Vykoukal: Máme zpoždění

„Pro nás to samozřejmě znamená, že se musíme co nejlépe připravit, protože nechceme být jedním z týmů, které soutěž opustí. Zeštíhlení první ligy je ale logickým krokem, pokud chceme, aby se český hokej posunul dál,“ věří sportovní manažer prostějovských Jestřábů Jiří Vykoukal.

Mistr světa z let 1996 a 1999 úroveň nejvyšších tuzemských soutěží kritizuje dlouhodobě.

„Juniorskou soutěž, extraligu a první ligu hraje každý, kdo má ruce a nohy, není tady žádná konkurence. Zeštíhlení je vyústění výsledků na mezinárodním poli. Podle mě do toho jdeme s velkým zpožděním,“ myslí si Vykoukal.

Výměnu názorů vyvolanou výroky svazového šéftrenéra Filipa Pešána po šampionátu dvacítek kvituje taktéž.

„To, že se to tady teď rozvířilo, je jedině dobře. Můj názor je dlouhodobý. Chybí tady konkurenční prostředí. Co se týče první ligy, nebál bych se jít dokonce na dvanáct mančaftů,“ přidal Jiří Vykoukal svůj návrh.

Zubři chtějí dlouhodobý výhled

V Přerově už s výrazným snížením počtu účastníků v Chance lize počítali.

„Je to očekávaný krok. Osmnáct týmů v první lize je strašně moc. Abych se přiznal, tak teď nad příštím rokem ani nepřemýšlím. Ekonomická situace je teď složitá, uvidíme, jak vůbec naplníme rozpočet. Teď se soustředíme na tuto sezonu,“ prohlásil hlavní kouč Zubrů Vladimír Kočara.

Ten je současně sportovním manažerem přerovské mládeže. Nejvyšší juniorská soutěž má mít od sezony 2022/2023 14 účastníků namísto současných dvaceti. Druhou nejvyšší soutěž by mělo hrát taktéž 14 celků.

„Tady jsme spíš zvědaví, jak to bude otevřené ohledně postupů a sestupů, hlavně, ať tam nejsou baráže. Za mě by to zúžení mohlo být klidně i větší,“ řekl Vladimír Kočara.

Důležité podle něj ale je představení dlouhodobější vize Českého hokeje. „Zužování je správné, ale ke kroku A je potřeba říct také kroky B, C, D a E. Měli bychom znát výhled například na čtyřletý cyklus. Ze svazu po nás chtějí, abychom dávali své připomínky, pak se ale stejně vše dozvíme, až je to hotové,“ doplnil přerovský kouč.

Šumperk bude ve stresu

Složitou situaci má před sebou hokejový Šumperk. Nováček Chance ligy momentálně bojuje na chvostu tabulky, za takových okolností by se za rok těžko vyhýbal sestupu.

„Pro nás to není milá zpráva, čeká nás permanentní stres, abychom na další sezonu sehnali dostatek peněz a postavili kádr, který bude lepší než ten stávající. Samozřejmě se budeme snažit udělat maximum, abychom nespadli,“ říká ředitel Draků Vladimír Velčovský.

Šumperským nepomáhá ani koronavirová krize. „Vstupné má obrovský vliv na příjmovou stránku. Před každým zápasem navíc povinné testy. Podmínky jsou sice pro všechny stejné, ale pro malé kluby jako je Šumperk, kde finanční portfolio není tak silné, to bude hodně složité,“ uvedl Velčovský.

Ředitel šumperského klubu však přes možné komplikace přiznává, že zúžení soutěží je nevyhnutelné. „Možná nemuselo být tak drastické během jednoho roku, ale zcela určitě je potřeba snížit počet účastníků ve všech soutěžích. Rozhodně to přispěje k větší kvalitě. A na nás je, aby zeštíhlení v Chance lize nebylo na úkor Draků,“ má jasno Vladimír Velčovský.

Vydrží změny?

Bude se tedy v českém hokeji díky zmíněným změnám blýskat na lepší časy? Možné to je, pokud však opravdu nastolená pravidla budou fungovat dlouhodobě a nedočkáme se dalších změn. Jako tomu bývalo v minulých letech.

„Něco se tady dělá pokaždé proto, že to někdo potřebuje. Nedělají se věci pro hokej. To je prostě realita. S pohledem do minulosti, kdy se tady každého půlroku něco mění, můžeme věřit v zázrak, že to vydrží,“ uzavřel s úsměvem Jiří Vykoukal.

Podoba soutěží v sezoně 2021/2022

Extraliga

- maximální počet účastníků v sezóně 2022-2023 bude 14 tj. při předpokládané účasti 15 družstev v sezóně 2021-2022 bude družstvo umístěné na konečném 15. místě přímo sestupovat do Chance ligy, družstvo umístěné na konečném 14. místě odehraje tzv. „baráž” s vítězným družstvem Chance ligy v sezóně 2021-2022

Chance liga

- maximální počet účastníků v sezóně 2022-2023 bude 14 tj. při předpokládané účasti 17 družstev v sezóně 2021-2022 (pokud vítěz probíhajícího ročníku Chance ligy splní licenční podmínky pro účast v Tipsport extralize ledního hokeje) budou družstva umístěná na konečném 14.–17. místě přímo sestupovat do II. ligy ČR, družstvo umístěné na konečném 13. místě odehraje tzv. „baráž” s vítězným družstvem II. ligy ČR v sezóně 2021-2022

2. liga

- maximální počet účastníků v sezóně 2022-2023 bude 28 (zvýšený počet účastníků bude dán počtem sestupujících družstev z Chance ligy) tj. při předpokládané účasti 24 družstev v sezóně 2021-2022 budou družstva umístěná na konečném 23. a 24. místě přímo sestupovat do příslušných krajských soutěží a budou nahrazeny dvěma vítěznými družstvy z kvalifikace o 2. ligu ČR

Nejvyšší juniorská soutěž

- maximální počet účastníků v sezóně 2022-2023 bude 14 tj. při předpokládané účasti 19 družstev v sezóně 2021-2022 (již bez účasti družstva klubu EC Red Bull Salzburg) budou družstva umístěná na konečném 15.–19. místě přímo sestupovat do druhé nejvyšší juniorské soutěže, družstvo umístěné na konečném 14. místě odehraje tzv. „baráž” s vítězným družstvem druhé nejvyšší juniorské soutěže v sezóně 2021-2022

Druhá nejvyšší juniorská soutěž

- maximální počet účastníků v sezóně 2022-2023 bude 14 tj. při předpokládané účasti 12 družstev v sezóně 2021-2022 budou družstva umístěná na konečném 10.–12. místě přímo sestupovat do nejnižší juniorské soutěže, družstva na konečném 8. a 9. místě odehrají tzv. „baráž” s dvěma nejlepšími družstvy nejnižší juniorské soutěže v sezóně 2021-2022

Nejvyšší dorostenecká soutěž

- maximální počet účastníků v sezóně 2022-2023 bude 24 tj. při předpokládané účasti 30 družstev v sezóně 2021-2022 budou družstva na konečném 25.–30. místě přímo sestupovat do nejnižší dorostenecké soutěže, družstva na konečném 23. a 24. místě odehrají tzv. „baráž” s dvěma nejlepšími družstvy nejnižší dorostenecké soutěže v sezóně 2021-2022

Zdroj: hokej.cz