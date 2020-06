Modrožlutý kvíz byl vytvořen pro příznivce HC Zubr Přerov, kteří změřili své síly jako analytičtí experti, a taky jako ukázka, čím se zabývá obor analýzy dat v hokeji.



„Že se příznivci Zubrů setkali s opravdu složitými otázkami, dokazuje to, že z maximálního možného počtu 48 bodů dokázali na aspoň polovinu dosáhnout jen tři respondenti a ti všichni si odnáší hodnotnou cenu,” uvedl Petr Malina, autor kvízu a zakladatel společnosti Malina Sport Data.

Na druhou stranu, všichni fandové prokázali své schopnosti a odečteme-li dotazníky s technickými chybami (jiné počty odpovědí než požadováno), minimální počet získaných bodů byl na hodnotě 13.

„Tipování náhodným výběrem by v průměru přitom přineslo 14 získaných bodů a průměr všech tipů (včetně těch s technickými nedostateky) byl 17.4 bodů. Dobrá práce,” chválí Petr Malina účastníky.

I tak se ti opravdoví experti ukázali. Videokouč Jiří Sklenář nebo v minulosti působící či současní hráči HC ZUBR Přerov zabodovali a všichni se v konkurenci 135 hlasujících umístili mezi 25 nejlepšími. O náhodě to tedy taky nebylo.

Když už se tipující dělili o počet bodů, rozhodla blízkost tipu bonusové otázky.

Bonusová otázka. Kolik střeleckých pokusů (střely na branku, střely vedle a střely zblokované) zaznamenal tým Přerova při hře 5 na 5 za sledovaných 14 zápasů dohromady?

Přesný tip: 596

Nejbližší tip: 600 (Michael Petrásek)

A jak jste tedy dopadli?

Speciální uvedení v tomto článku si několik z vás přece jen zaslouží. Vítěze cen od hokeového klubu budeme kontaktovat.

Níže je top 10 tipujících soutěže:



1. Zdeněk Filip 26 bodů (blízkost tipu bonusové otázky: 72)

2. Jaroslav Lošťák 24 bodů (46)

3. Jan Berka 24 bodů (96)

4. Michael Petrásek 23 bodů (4)

5. Bronislav Pavlík 23 bodů (84)

6. František Dort 23 bodů (164)

7. Jaromír Kopřiva 23 bodů (168)

8. Richard Macháček 23 bodů (276)

9. Jiří Matuška 23 bodů (316)

10. Pavel Stašek 23 bodů (328)

I ženy a dívky patří mezi hokejové experty. To dokázalo kvalitní umístění Dagmar Knapové (20. místo s 21 body) nebo Moniky Adamové (24. místo s 20 body).

„Pokud jsou dobře umístění vašimi známými, přáteli nebo rodinou, vězte, že pro dobrou radu ohledně přerovského hokeje, nemusíte chodit daleko,” říká Petr Malina.

Doplňující otázky dotazníku nám ještě přinesly informace o tom, jak si vedli hlasující dle sebehodnocení, věku a frekvence návštěv samotných utkání. Výsledky v těchto kategoriích jsou přidány v následujících grafech.

Zdroj: Malina Sport Data

Jen 13% všech hlasujících si věřilo, že se umístí v horní třetině kvízu. Většina z nich se opravdu v horní třetině umístila (žlutá plocha).

Asi nepřekvapilo, že většina (56%) hlasujících se viděla kolem průměru. Existovalo ale i dost hlasujících, kteří se umístili mezi nejlepšími, i když předpokládali umístění na druhém konci pořadí.

„Více si věřte, v porovnání s ostatními máte kvalitní hokejové znalosti,” vzkazuje Malina.

Zdroj: Malina Sport Data

A co návštěvnost utkání? Předně je potěšující, že se do kvízu zapojilo velké procento (58%) těch, co v sezóně navštívili přes 25 utkání!

I když nejsou výsledky dominantní, tak i zde platí, více nasledováno = vyšší šance se dobře umístit. Mezi těmi slabšími se objevilo daleko vyšší procento těch, co shlédlo max. 5 zápasů v sezóně.

Zdroj: Malina Sport Data

A co věk a zkušenosti, projevily se? Musíme opět říct, že ano. Zejména pro ty nejmladší byl kvíz oříšek. Vyzvedneme tak výkon Patrika Koláře, který se jako jediný dostal s 19 body do horní výsledkové třetiny a patří do kategorie do 18 let.

I přes to, že v kategorii nejstarších přišlo dohromady jen 5 hlasů, hned 4 z nich opanovaly horní třetinu pořadí. Zkušenosti jsou zřejmě nenahraditelné.

AUTOŘI: PETR MALINA, IVAN NĚMEČEK