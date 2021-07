Kosatky Pláška draftovaly už v roce 2019 v šestém kole jako 175. celkově. Nabídka nováčkovského kontraktu letos přesto nadějného forvarda zaskočila.

„Byl jsem strašně překvapený. Nevěřil jsem tomu, že by to fakt mohlo přijít, jsem samozřejmě šťastný. Celá rodina je nadšená. Teď už je to jenom na mě,“ uvědomuje si syn stejnojmenného otce, který válel v extralize za Znojmo či Pardubice.

A co tedy musí Karel Plášek pro šanci nakouknout do nejslavnější ligy světa udělat?

„Hlavně se snažím nabrat nějakou sílu a taky se učím anglicky, chodím na lekce,“ prozradil.

Třebaže platí po tátovi za skvělého bruslaře, na led chodil v posledních týdnech také s přerovským skills koučem Vítem Černohousem. Svůj pohyb chce ještě zdokonalovat.

„Potřebuji zapracovat na technice bruslení. Nejsem si v těch hranách úplně jistý a jsem rád, že mě to někdo učí. Určitě jsem teď taky rád za každý led navíc,“ nastínil Plášek a pochvaloval si, že doma v Přerově natrefil právě na mladého trenéra hráčských dovedností.

„Bylo super, že se mi tady věnoval, byl jsem za ním už i v sezoně. Říkal jsem mu, ať mi dá vědět, když něco takového bude,“ doplnil.

Přípravný kemp v Kanadě by Karla Pláška měl čekat během srpna. „Bude to tam ohromně těžké, všichni se budou chtít dostat do prvního týmu. Bude to hodně složité,“ má jasno křídelník.

O šanci v NHL je ale připraven bojovat. Cesta by mohla vést přes AHL, kde působí farma Canucks – celek Utica Comets, kde v minulosti zkoušeli štěstí třeba třinecký odchovanec Lukáš Jašek, obránce Adam Polášek či gólman Marek Mazanec.

„Nečekám, že bych šel hned nahoru do NHL. Jsem připravený na farmu. Počítám s tím, že bych tam o to nějaký ten rok zabojoval,“ plánuje Karel Plášek.

A co nebo kdo se mu vybaví, když se řekne Vancouver Canucks? „Výborný je Elias Petterson, míval jsem rád i dvojčata Sedinova. Ale že bych v minulosti Canucks nějak přímo fandil, to zase ne,“ usmívá se jinak velký fanoušek Washingtonu.