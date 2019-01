Přerov – Vydřenou a hlavně zaslouženou výhru si v sobotu připsali hokejisté Přerova. Do MEO Arény přicestovala v rámci 13. kola WSM ligy ve skvělé formě hrající Jihlava. Zubři však po velkém boji přerušili její sérii šesti výher v řadě a brali tři body po hubeném vítězství 2:1.

„S atraktivitou zápasu mohou být fanoušci, přestože padly jen tři góly, určitě spokojení. Přijel velmi silný soupeř, Jihlava to jen potvrdila. Myslím si, že rozhodl náš kolektivní výkon od výborně chytajícího gólmana přes všechny hráče," byl po utkání spokojen trenér Přerovanů Petr Dočkal.

Ten v pondělí kromě Davida Šťastného, jenž si o den dříve připsal první extraligovou branku sezony za Zlín, postrádal také zraněného Marka Sikoru. Střelce Zubrů trápí zranění dolní části těla, doba rekonvalescence zatím není známa.

Tak jako v zápasech v minulé sezoně, také první vzájemný střet obou soupeřů v tomto ročníku soutěže byl vyrovnanou bitvou bez velkého množství gólových šancí. První gól tak musel padnout trošku kuriózně. Puk se za přerovského Luboše Horčičku dostal po situaci dva na jednoho od brusle Josefa Skořepy. Rozhodčí po krátké poradě gól uznali a Dukla šla v 7. minutě do vedení.

Výborný výkon podával mladičký brankář Jihlavy Jakub Škarek. Šestnáctiletý talent dlouho držel vedení hostů, Zubři na něj nevyzráli při přesilovkách ani v dalších slibných příležitostech.

Zasáhnout tak musela hokejová naděje v přerovském dresu. Mládežnický reprezentant Filip Dvořák si v oslabení krásně obhodil jihlavského obránce a přesnou střelou srovnal na 1:1. Na začátku druhé třetiny se tak začínalo od znova.

Přerovští borci pak mohli jít do vedení, když měli k dispozici déle než minutu trvající přesilovku pět na tři. S ní vstupovali do posledního dějství, Jihlava ale bránila výborně a nadále odolávala.

Poslední dějství nicméně konečně přineslo vážnější šance a daleko více jich měli domácí. To, že mu ani gólové nahrávky nejsou cizí, prokázal ve 42. minutě Vlastimil Dostálek. Ten sebral puk ve středním pásmu a perfektně jej předložil Romanovi Pšurnému, který se v dobré pozici nemýlil a vstřelil rozhodující branku duelu.

Dukla se k větším možnostem na srovnání dostala až v samotném závěru střetnutí, horké chvilky ale Zubři i díky Horčičkovi přečkali. Jihlava tak na Vysočinu po výborné sérii výher odjížděla nezvykle s prázdnou.

„Po smolném gólu jsme se dostávali do zápasu pomaleji, ale od druhé třetiny jsme soupeře přitlačili, z čehož přišlo naše vyrovnání. Kromě posledních minut jsme Jihlavu nepustili do nějakých vážnějších situací. Tři body jsou pro nás nesmírně důležité. Doufáme, že i příště přijde minimálně stejná návštěva. Fanoušci nás hnali a my jim za tu skvělou podporu moc děkujeme," řekl závěrem kouč Petr Dočkal.

Jeho tým tak uzavřel první čtvrtinu základní části vítězně a posunul se na pěkné osmé místo velice vyrovnané tabulky. Soutěž ale pokračuje rychlým tempem, ve středu do Přerova zamíří Třebíč.

HC Zubr Přerov – HC Dukla Jihlava 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 22. Dvořák (Zbořil), 42. Pšurný (Dostálek) – 7. Skořepa (Protasenja, Říha). Rozhodčí: Kašík – Adamec, Poruba. Vyloučení: 6:7. Využití: 0:0. V oslabení: 1:0. Diváci: 2132.

Přerov: Horčička – Chmelíř, Pala, Novotný, Ferenc, Zbořil, Malina, Vágner, Šnajnar – Procházka, Pšurný, Dostálek – Goiš, Popelka, Kovařík – Plášek, Král, M. Kratochvíl – Ižacký, Dvořák. Trenéři: Petr Dočkal, Vladimír Kočara, David Kudělka.

Jihlava: Škarek – Kaláb, Bilčík, Říha, Dundáček, Šidlík, Půža, Grebenyuk – Čachotský, Skořepa, Protasenja – Důras, Seman, Diviš – Březina, Zeman, Stoklasa – Kondratěv, Jícha. Trenér: Petr Vlk.