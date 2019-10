„Ty body byly těžce vydřené proti silnému soupeři. Ve středu bychom tenhle zápas asi těžko zvládali. Dneska jsme byli víc u sebe, víc týmoví, to byl základ k vítězství. Celý zápas se kluci povzbuzovali, takový tým trénovat je radost,“ pochvaloval si asistent hlavního trenéra Kočary Jakub Grof.

Zubry poslal v první třetině do vedení Jaroslav Moučka, na jeho první gól v sezoně ale rychle odpověděl Tomica. Rozhodující brankou se tak stalo nahození Mikuláše Zbořila v přesilovce z 35. minuty, kterému Piráti do klece pomohli lehkou tečí.

„Bylo to odbojované. Konečně jsme zahráli jako parta, padali jsme na hubu jeden za druhého, pro nás strašně cenné vítězství,“ byl spokojen autor úvodní branky Moučka.

Přerovany neposlalo do kolen ani přísné vyloučení Weinholda z 9. minuty na pět minut plus do konce utkání. Zubři uspěli v pátém ze šesti domácích střetnutí a první duel s Chomutovem po 21 letech ovládli za přispění perfektního Lukáše Klimeše v bráně.

HC Zubr Přerov – Piráti Chomutov 2:1 (1:1, 1:0, 0:0)

Branky a nahrávky: 9. Moučka (Dvořák, Krisl), 35. Zbořil (Hejcman, Číp) – 10. Tomica (Lang, Blaha). Rozhodčí: Fiala, Maršálek – Kráľ, Roupec. Vyloučení: 6:7, navíc Weinhold (Přerov) 5 minut + do konce utkání. Využití: 1:1. Diváci: 2164.

Přerov: Klimeš – Krisl, Černý, Zbořil, Kubeš, Čáp, Weinhold, Šnajnar – Doležal, Pšurný, Navrátil – Š. Kratochvil, Sýkora, Číp – Goiš, Hejcman, M. Kratochvil – Süss, Moučka, Dvořák. Trenér: Vladimír Kočara.

Chomutov: Pavlát – Žovinec, Pařízek, Blaha, Tejnor, Štochl, Lang, Havel – Stloukal, Pitule, Suchý – Tomica, Vrhel, Hlava – Chrpa, Hrala, J. Svoboda – M. Svoboda. Trenér: Martin Štrba.