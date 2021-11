„Kluky za předvedenou hru musíme pochválit. Byl to hodně bojovný výkon. Za úžasnou diváckou kulisu jsme velmi rádi,“ usmíval se na pozápasové tiskové konferenci asistent hlavního trenéra Vsetína Jan Srdínko, kterého potěšila téměř třítisícová návštěva.

Úvodní dvacetiminutovka, která skončila 1:1, přitom přinesla přesvědčivější výkon hostujícího mančaftu. „Měli jsme slabší vstup do zápasu, první třetina nebyla dle našich představ, bylo tam od nás málo střel,“ nebyl Srdínko spokojený se začátkem duelu.

Jinak to pochopitelně viděl kouč hostů Vladimír Kočara. „Začátek zápasu byl z naší strany slušný, úvodní třetina dopadla dle našich představ. Delší dobu se bohužel trápíme ve speciálních týmech. Místo, abychom si pomohli početní převahou, tak v ní naopak ještě inkasujeme,“ zlobil se Kočera.

Následně se však hra domácího mužstva zlepšila. „Ve druhé třetině jsme se do toho dostali, začali si vytvářet tlak a spoustu střeleckých příležitostí, gólové šance jsme však nevyužili,“ poukázal Jan Srrdínko pouze na trefu Půčka. „Za stav 1:2 z našeho pohledu jsme ještě mohli být rádi, domácí nás tam docela slušně vařili,“ přitakal trenér přerovského výběru.

Dvě branky Roba v rozmezí 41. až 47. minuty Vsetín dostaly do klidného vedení 4:1. „Ve třetím dějství jsme soupeři odskočili. Pak jsme si to ale zbytečně zdramatizovali, kdy jsme v naší přesilovce dostali gól,“ mrzelo asistenta Valachů, který se mohl uklidnit až po brance Půčka do odkryté klece.

Hokejisté Vsetína se díky sobotnímu vítězství vyhoupli na čtvrté místo druhé nejvyšší soutěže, oproti třetí Jihlavě navíc disponují zápasem k dobru. Přerov se naopak propadl na devátou pozici.

Valaši další zápas odehrají příští sobotu na Lapači proti druhým Litoměřicím, Přerov o tři dny dříve rovněž doma přivítá Porubu.

Chance liga, 22. kolo

VHK ROBE Vsetín – HC ZUBR Přerov 5:3 (1:1, 1:0, 3:2)

Branky a nahrávky: 5. D. Březina (A. Zeman, Smetana), 34. R. Půček (Gago), 41. Rob (Pitule, Jerofejevs), 47. Rob (R. Půček, Pitule), 60. R. Půček (Pitule) – 10. Jakub Svoboda (D. Krenželok), 54. T. Doležal (Hrabal), 59. Süss (Hrdinka, T. Doležal). Střely na branku: 35:31. Vyloučení: 9:9. Bez využití. V oslabení: 1:1. Diváci: 2 920. Rozhodčí: Skopal, Cabák – Vašíček, Hranoš.

VHK ROBE Vsetín: J. Málek (D. Sachr) – Jerofejevs, Štach (A), Ondračka, Smetana, J. Jenáček, Hryciow – R. Půček, Rob, Gago – R. Vlach, A. Zeman, Apolenář – D. Březina (C), Klímek, Hořanský – Š. Jenáček, Vítek, Pitule.

HC ZUBR Přerov: Klimeš (Petrásek) – R. Černý, D. Krenželok, Kubeš, Hrabal, Hrdinka, Krisl (C), Ševčík – T. Doležal (A), Pšurný (A), Süss – Jan Svoboda, Jakub Svoboda, Matěj Svoboda – Herman, F. Dvořák, Sebera – M. Kratochvil, D. Indrák.