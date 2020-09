„Odpracované vítězství. První třetina se nám povedla, od druhé jsme to uhráli vůlí. Možná nám k takovému výkonu pomohl minulý zápas,“ hodnotil asistent hlavního trenéra Zubrů Jakub Grof.

Do sestavy domácích se kromě Dvořáka vrátili obránce Josef Hrabal i forvard Jakub Svoboda a Jan Fencl. Poprvé v soutěžním utkání oblékli modrožlutý dres také Kamil Hajšman a zlínský junior Matěj Sebera.

„Kamil Hajšman ráno vyjížděl v devět hodin z Plzně a taky nám dnes pomohl, přestože se přimotal do nehody, stál v koloně a přijel chvilku před zápasem. Podal výborný výkon. Stejně jako Pepa Hrabal a Jakub Svoboda, jsou to zkušení kluci, odvedli dobrou práci,“ pochvaloval si Jakub Grof.

Přerované ovládli úvodní třetinu. V 7. minutě vsetínský gólman Strmeň vyhodil puk mimo hřiště a Zubři si v následné přesilovce vytvořili velký tlak. V závěru početní výhody Hrabal nabil Pšurnému a centr první formace si připsal třetí gól ve druhém utkání.

TVRDÝ FAUL NA HEJCMANA

Emoce na ledě vzplály po škaredém ataku Gajarského na Hejcmana, který duel nedohrál. Hostující hráč musel předčasně do sprch a nabídl Přerovanům pětiminutovou přesilovku. Tu ale domácí stejně jako v sobotu proti Kolínu nevyužili, nápor navíc předčasně ukončil faul Pšurného.

Také prostřední dějství nabídlo nejprve radost Zubrů. Filip Král převzal puk po nevyužité početní výhodě Valachů na hraně ofsajdu a z mezikruží vymetl pavučinky Strměňovy brány – 2:0.

„Věřím, že to ofsajd nebyl. Ještě jsem se pro to právě natahoval. Střílel jsem, kde bylo místo, na lapačku, padlo to tam,“ usmíval se Král.

Druhá třetina však patřila hostům. Vsetín domácí zatlačil, Dvořák sice dlouho výborně vzdoroval, ve 33. minutě jej ale přeci jen chytře po ledě propálil Pechanec.

Do třetí dvacetiminutovky vstoupili Zubři trošku pasivně, což ve 38. minutě málem Valaši potrestali, místo prázdné branky ale trefili jen tyč. Domácí měli potřebné štěstí i nadále, Vsetín tlačil, ale Daniel Dvořák předváděl výborný výkon, celkem zlikvidoval 42 střel soupeře.

„Takový zápas potřeboval. My mu věříme a doufáme, že jeho výkony porostou. Mně se dnes líbilo, že působil velice klidně a tým podržel,“ smekl Jakub Grof.

KRÁLOVSKÁ POJISTKA

Dvě a půl minuty před sirénou nápor hostů umocnila přesilová hra a power play, jenže nevídanou věc předvedl torontský obránce Král, který skvěle v rohu získal puk a přes celé hřiště jej poslal přesně do brány. A vlastně rozhodl o tříbodovém zisku pro svůj tým.

„Chtěl jsem to prostě někam vyhodit,“ přiznal Filip Král s úsměvem. „Ale chtěl jsem to nějak trefit přes střed. Že to padlo do brány, to už bylo štěstí,“ dodal obránce.

Přerov tak do tabulky Chance ligy zapsal čtvrtý bod. Další si bude chtít uzmout v sobotu, kdy zajíždí na led Havířova.

HC Zubr Přerov – VHK Robe Vsetín 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)

Branky a nahrávky: 9. Pšurný (Hrabal, Král), 25. Král (Indrák), 59. Král – 33. Pechanec (Březina). Rozhodčí: Fiala, Koziol – Kleprlík, Konvička. Vyloučení: 7:7, navíc Gajarský (Vsetín) 5 minut + do konce utkání. Využití: 1:0. Diváci: 984.

Přerov: Dvořák – Hrabal, Král, Kučeřík, Zbořil, Dluhoš, Dřímal, – Doležal, Pšurný, Dostálek – J. Svoboda, Hejcman, Číp – M. Svoboda, Indrák, Sebera – Dobša, Hajšman, Fencl. Trenér: Vladimír Kočara.

Vsetín: Strmeň – Ondračka, Smetana, Kudělka, Bartko, Hryciow, Š. Jenáček, J. Jenáček – Kloz, Vlach, Klímek – Březina, Pechanec, Gorčík – Machač, Rehuš, Babka – Hořanský, Gajarský, Vítek. Trenér: Luboš Jenáček.