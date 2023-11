/FOTOGALERIE/ Tři góly v první třetině do brány Marka Stuchlíka rozhodly o sobotní prohře přerovských hokejistů na ledě Vsetína. Nejlepší brankář Chance ligy Michal Postava dostal v dalším průběhu utkání od Valachů další dva zásahy, v poslední minutě korigoval na konečných 5:1 Zubr Daniel Indrák.

Ze zápasu Vsetína s Přerovem. | Video: Deník/Radek Štohl

„Výsledek je jasný, na druhou stranu, první třetina z naší strany nebyla špatná. Až na přesilovku na konci. Když domácí dali dva góly, zápas se zlomil,“ hodnotil trenér Přerova Robert Svoboda.

Hned v úvodu se prosadil Vít Jonák, slepené góly Madse Larsena a Pavla Klhůfka de facto duel rozhodly.

„Vystřídali jsme gólmana, Posty chytil nájezd, jinak by to bylo ještě složitější. Už tak domácí dominovali. My jsme ztratili koncentraci, ale bylo to marné,“ přiznal Robert Svoboda.

V ostře sledovaném utkání na Lapači dostal šanci potřetí v sezoně v bráně Přerova Stuchlík, na sobotní duel ale nebude vzpomínat v dobrém.

„Nějaké body jsme uhráli. S Markem na pozici dvojky a realizačním týmem jsme se dohodli, že příležitost dostane tady. Asi mu to nevyšlo tak, jak by si představoval. Tady to samozřejmě měl těžké, ale v soutěži jsou těžké všechny zápasy,“ řekl ke změně v brankovišti Robert Svoboda.

Zdroj: Deník/Radek Štohl

Postava pak inkasoval zkraje druhé třetiny z hole Štěpána Bláhy a ve 47. minutě zasadil pátý úder Zubrům přerovský odchovanec Matouš Kratochvil. Snížení Indráka už bylo jen symbolické.

Oba týmy nyní čeká reprezentační přestávka. „Prospělo by nám spíš, kdyby pauzy nebyly a hrálo se v pravidelném rytmu středa – sobota bez pondělků. Odráží se to pak na zdravotním stavu hráčů. Je to asi otázka pro někoho jiného. Kluci si teď potřebují chvilku odpočinout a vypnout, pak pokračujeme dál,“ řekl ještě Robert Svoboda.

VHK Robe Vsetín – HC Zubr Přerov 5:1 (3:0, 1:0, 1:1)

Branky a nahrávky: 4. Jonák (Melenovský, Petrovický), 19. Larsen (Staněk, Rob), 19. Klhůfek (Dědek, Hrňa), 22. Š. Bláha (Kern, Petrovický), 47. Kratochvil (Kojo, Rob) – 60. Indrák (Hejcman, R. Černý). Rozhodčí: Valenta, Rapák – Zídek, Polák. Vyloučení: 2:4. Využití: 1:0. Střely na branku: 41:20. Diváci: 2 820.

Vsetín: Žukov – Staněk, Ďurkáč, Petrovický, Smetana, Kojo, Larsen – Jonák, Bērziņš, Rob – Klhůfek, Dědek, Hrňa – Š. Bláha, Kern, Jandus – A. Koláček, Kratochvil, Melenovský. Trenér: Weintritt.

Přerov: Stuchlík (19. Postava) – R. Černý, Kudělka, Chroboček, Krisl, F. Němec, Cubo, J. Adámek – Indrák, Pechanec, Jakub Svoboda – T. Doležal, Hejcman, Mácha – Tarnoczy, Chludil, Tomi – Goiš, Nemec, Ministr. Trenér: R. Svoboda.