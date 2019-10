A tentokrát po dělovce z voleje, kterou dal vzpomenout na přerovskou ikonu zadních řad z kanónem v rukou Radomíra Palu. „Já jsem si říkal, že by to bylo hezké, kdybych to věnoval Paličovi. Ale neviděl jsem ho na tribuně,“ smál se Zbořil po utkání.

Populární „Palič“ se před sezonou s klubem nedohodl na pokračování a nakonec dal přednost civilnímu zaměstnání. Právě před utkáním se Vsetínem se Radomír Pala před nejvyšší návštěvou sezony symbolicky loučil s organizací i fanoušky. A taky s bývalými spoluhráči.

„Já jsem tady s ním strávil třeba šest let, dělal jsem si z něj srandu, že je starý, že by měl skončit, vždycky jsem do něj rýpal. Teď ale v té šatně není a samozřejmě, že mi chybí. Vždycky byla sranda. Bylo to pěkné a možná by si zasloužil ještě trošku větší ceremoniál,“ zmínil Mikuláš Zbořil zrovna v momentě, když tunelem kolem novinářů procházel i sám Radomír Pala. „Nejlepší hráč, krásný gól,“ utrousil směrem ke Zbořilovi.

Radomír Pala a Mikuláš Zbořil. Autor: Deník/Jan Pořízek

DALŠÍ SKVĚLÝ VÝKON DEFENZIVY

Kromě vítězné branky Zbořil tradičně plnil na jedničku defenzivní úkoly, i když vyfasoval čtyři trestné minuty. Obrana v čele s Klimešem však pracovala na jedničku a neinkasovala ani během více než desetiminutového tlaku Vsetína ve druhé třetině, kdy Valachům do karet hrálo i uspořádání obou střídaček.

„Určitě bylo důležité, že jsme tady tohle zvládli. Je to těžké, měli jsme daleko střídačku, bylo tam nějaké oslabení, oni se dostali na koně. Párkrát to pak člověk nedostane ze třetiny, nestihne vystřídat, pak je tam dvě minuty a je hotový. Pak se z toho další dvě střídání vzpamatovává,“ ohlížel se Mikuláš Zbořil.

Nakonec právě jeho bomba pod břevno v přesilovce ze 49. minuty rozhodla. Podobně tvrdou střelu jsme u spíše technicky zaměřeného beka často nevídali. „Teď jsem se na tréninku snažil hodně střílet, tak mi to vyšlo. Jednou ta střela vyjde, jednou ne. Byla tam skrumáž, tlak a Navrc (Jakub Navrátil, pozn. red.) mi to super dal. Trefil jsem to i se štěstím,“ uzavřel Mikuláš Zbořil.

Fanoušci Přerova by se vůbec nezlobili, kdyby se štěstíčko pětadvacetiletého beka drželo dál. Možná ale ne až přehnaně moc, s podobnými výkony nemusí trvat dlouho a po Zbořilovi sáhne tápající extraligový Zlín, kam má vyřízeny střídavé starty.