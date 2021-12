„Rozhodlo sedm minut v první třetině. Málem jsme ubránili pět na tři, ale dostali jsme první gól. Pak nás domácí potrestali po třech hrubých systémových chybách,“ hodnotil přerovský trenér Vladimír Kočara.

První gól ve dvojnásobném oslabení, pak už se to vezlo. Za stavu 4:0 pro domácí následovalo střídání gólmanů, místo Petráska šel do přerovské klece Lukáš Klimeš. Ten sice už inkasoval jen jedinkrát ve třetím dějství, Zubři ale v útoku nedokázali využít jedinou šanci a padli 0:5.

„Od druhé třetiny jsme hráli to, co jsme chtěli hrát. Od začátku bez chyb se spoustou šancí. Výborně soupeři zachytal brankář. Měli jsme taky strašně moc vyloučených. Ten zápas se pak nedá zvrátit. Asi to nemělo skončit 5:0, ale na to už se historie ptát nebude,“ řekl Vladimír Kočara.

Odchod Romana Pšurného mělo ve středečním utkání řešit posunutí Jakubů Hermana se Svobodou do první formace vedle Jana Süsse. Tomáš Doležal naskočil na začátku ve třetím útoku s Matějem Novákem a Filipem Dvořákem. O úspěšnosti tohoto seskupení vypovídal hlavně stav na světelné tabuli.

Přerované tak budou opět spoléhat na domácí prostředí, kde zatím v letošní sezoně utrpěli jedinou porážku. V sobotu přivítají silné Litoměřice.

Náhrada za Pšurného. Jaké mají Zubři možnosti?

HC Stadion Vrchlabí – HC Zubr Přerov 5:0 (4:0, 0:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 9. Mrňa (Urban, Heřman), 10. Moník (Chalupa, Tjurin), 15. Urban (Nedbal, Zeman), 16. Matýs (Mrňa, Urban), 52. Matýs (Urban). Rozhodčí: Hucl, Valenta – Juránek, Sedláček. Vyloučení: 4:8. Využití: 1:0. Diváci: 403.

Přerov: Petrásek (16. Klimeš) – Hrabal, Kubeš, Hrdinka, Černý, Krisl, Ševčík – Jakub Svoboda, Herman, Süss – Jan Svoboda, Kratochvil, M. Svoboda – Novák, Dvořák, Doležal – Indrák, Král, Sebera. Trenér: Kočara.