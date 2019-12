V utkání se tehdy gólově prosadil i Roman Pšurný. Také nejlepší přerovský střelec má ohledně sobotního duelu 30. kola jasno. „Všechna čest Sokolovu, ale doma bychom ho měli porážet. Nic jiného než tři body pro mě neexistují,“ prohlásil člen sestavy Chance ligy za měsíc listopad podle serveru hokej.cz.

„V kabině proběhly srandičky od Lukáše Klimeše, že ještě jednou, a doženu ho. Ďolík to v sazebníku naštěstí nemá, takže mě to finančně nepostihne. Beru to jako novinářskou anketu a jsem hlavně rád, že mohu svými výkony pomoci týmu k vítězstvím a dobrému umístění v tabulce,“ řekl Pšurný pro klubový web.

Zubři půjdou do utkání s nováčkem, se kterým se kromě letošní sezony střetli v rámci úspěšné druholigové baráže v roce 2015, v roli výrazného favorita. Trenér Vladimír Kočara ale hned po předešlém duelu v Havířově mírnil přehnaný optimismus.

„Uvidíme, s jakou sestavou nastoupíme. Za mě to bude ze všech zápasů z poslední doby ten nejtěžší. Už protože každý očekává, že budeme vyhrávat,“ zmínil Kočara.

Přiláká sobota více fanoušků?

Co by Přerované kromě kýžených tří bodů uvítali, je vyšší návštěva. Na poslední dva domácí zápasy s Porubou a Frýdkem-Místkem dorazilo 1484 a 1403 diváků přibližně o čtyři stovky méně, než je současný přerovský průměr. Je pravda, že nešlo o atraktivní soupeře a hrálo se v týdnu. Otázkou zůstává, kolik fanoušků přiláká Sokolov a sobotní termín. Zubři si každopádně pro fanoušky připravili velké lákadlo. Tím bude oficiální poděkování legendě klubu Karlu Pláškovi.

Návštěvnost v Meo Aréně je ale pořád čtvrtá nejlepší v celé soutěži. Zubrům tiše závidí třeba v Havířově, kde dokonce na středeční utkání s Přerovem dorazilo pouhých 882 diváků! Pro srovnání, ještě v únoru na Zubry do Gascontrol Arény přišlo 2248 lidí.

„Co říkal Jirka Krisl, tak to dokonce byla letos nejnižší návštěva v Havířově. Na začátku zápasu se to podepsalo,“ všiml si i Roman Pšurný.

Bez povšimnutí nemohl zůstat ani fakt, že tentokrát do Havířova nezamířila ani výprava přerovských fanoušků. Podle diskuze na serveru meofans.com vyjeli na sever dva příznivci.

„To se mi stalo snad poprvé, co hraji v Přerově, že by nepřijel snad ani jeden fanoušek na výjezd,“ všiml si obránce Mikuláš Zbořil.

Pravdou je, že ti nejvěrnější za Zubry jezdí i na výjezdy do daleké Kadaně či Benátek nad Jizerou, což je unikát. Někoho by tak neúčast fans v nedalekém Havířově mohla překvapit. Nálada kolem havířovského hokeje umocněná říjnovým incidentem, po kterém při konfliktu s ochrankou přišel o život fanoušek Azetu, je však na bodě mrazu a evidentně netáhne.

Zlatá atmosféra v Meo Aréně. Kolik diváků ji podpoří při duelu se Sokolovem?