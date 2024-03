/FOTO + VIDEO/ Extraligové volejbalistky Přerova se po výhře 3:1 nad Šternberkem výrazně přiblížily čtvrtfinále play-off. Před čtyřstovkou diváků a skvělou domácí kulisou si připsaly už třetí vítězství v nejvyšší soutěži v řadě, což se nepovedlo skoro pět let.

Volejbal Přerov - TJ Sokol Šternberk - vítězný mečbol pro Přerov | Video: Deník/Ivan Němeček

V březnu 2017 přerovské volejbalistky v nadstavbové části poražených porazily postupně Šternberk a oba brněnské celky – Šelmy i Královo Pole. I tehdy postoupily z osmého místa do čtvrtfinále.

Letos se elitní osmičky s velkou pravděpodobností dočkají také. Díky čtvrtečnímu triumfu už totiž devátý Frýdek-Místek ztrácí dvě kola před koncem čtyři body. Poslední dva duely odehraje v sobotu na palubovce Liberce a ve čtvrtek doma s Olympem Praha.

Těžké soupeře mají i Přerovanky. V sobotu je čeká derby v Prostějově a ve čtvrtek domácí finále základní části s vedoucími Šelmami. Trenér Radim Vlček však nic nevzdává a dívá se i na sedmou pozici Olomouce, na kterou zubřice ztrácí jen dva body.

„Nechci k tomu přistoupit tak, že je to hotové. Stát se může cokoliv, proč se neporvat o sedmou příčku? Čekají nás ještě dva zápasy, nějaké body urvat chceme. Zároveň se bude pracovat na přípravě na play-off, protože pak už moc času nebude,“ zmínil Radim Vlček.

Právě Šelmy a Prostějov jsou totiž nejpravděpodobnějšími soupeřkami Přerova pro čtvrtfinále. To by se v městské sportovní hale znovu hrálo ve skvělé kulise. Ochutnávkou byl už důležitý duel se Šternberkem, který zaplnil tribuny prakticky do posledního místečka. Nechyběl ani fanouškovský fantom v masce Fantomase.

„Jsem rád, že se ukazuje, že má smysl v Přerově volejbal dělat. Teď si představte, kam bychom ty lidi dali, pokud bychom hráli o medaile. Jsem pyšný na to, že lidi chodí, fandí nám a že nám atmosféru můžou závidět všechny celky. Je to tady malé, ale narvané a holky si to užívají,“ uzavřel Radim Vlček.

Volejbal Přerov – TJ Sokol Šternberk 3:1 (19, 21, -27, 17)

Nejvíce bodů: Biassouová 19, Lazárková 15, Paigeová 13 – Weidenthalerová 17, Kłodá 11, Úradníková 11. Rozhodčí: Činátl, Novák. Diváci: 409.

Přerov: Zatloukalová, Lazárková, Kohoutová, Biassouová, Hůsková, Paigeová, libero Kulová. Střídaly: Tinklová, Oujezdská, Martincová. Trenér: Vlček.

Šternberk: Látalová, Weidenthalerová, Cohenová, Kurerovová, Kłodá, Úradníková, libera Vyjídáková, Brunclíková. Střídaly: Pluhařová, Němečková. Trenér: Jehlář.