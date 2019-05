Někde se dočtete, že kluby si ji měly hlasováním pro jednu ze tří možných variant samy zvolit. To ale podle všeho není pravda.

„Vůbec nechápu, proč nás svaz vyzval k diskusi nad novým modelem Chance ligy. Přestože většina klubů preferovala variantu B, tak stejně se Výkonný výbor ČSLH rozhodl pro variantu C,“ uvedl jednatel Zubrů Tomáš Pluháček.

Je sice jasné, že konečnou podobu herního systému soutěží určuje ČSLH, podivení na straně Zubrů ale zkrátka je na místě.

Více než polovina z 16 účastníků Chance ligy včetně Přerovanů údajně hlasovala pro rozdělení soutěže na skupiny Východ a Západ.

K volbě vítězné varianty C, podle níž se po 30 kolech soutěž rozdělí na horní a dolní polovinu tabulky a vrátí se předkolo play-off, se veřejně přihlásily kluby Vsetína, Prostějova, Jihlavy, Českých Budějovic a Litoměřic.

To je pět hlasů, ostatní kluby (kromě Přerova) prakticky mlčí.

„V hlasování sice zvítězila varianta rozdělení soutěže na dvě skupiny – Východní a Západní – s šestikolovým systémem, kdy první čtyři týmy z každé skupiny postoupí do čtvrtfinále. Avšak vítězná varianta měla doporučující charakter, konečné slovo bylo na Výkonném výboru Českého hokeje,“ píše se ovšem na oficiálním webu jihlavské Dukly.

PROČ SE VŮBEC HLASOVALO?

Problém je v tom, že nikde jinde se tento zásadní fakt fanoušci ostatních klubů nedočtou. A to nemluvě o dalších otaznících, které s konečným rozhodnutím Výkonného výboru ČSLH vyskakují na povrch.

Největším je ten, proč tedy vlastně kluby o podobě soutěže hlasovaly. Připomíná to třeba nakupování s dítětem, vyber si, co chceš, já ale rozhodnu, jestli ti to nakonec koupím.

„Uvidíme, jak hlasování dopadne. Pravděpodobně na hlasy zvítězí varianta B, tedy rozdělení na skupiny Východ/Západ. Nemělo by to však znamenat, že se takto hrát opravdu bude,“ řekl ještě před hlasováním jednatel VHK ROBE Vsetín Daniel Tobola.

„Pevně věřím, že hlasování klubů je pro vedení Českého hokeje pouze pomocné, mám totiž obavu, že pokud by se řídilo jen hlasováním klubů, mohla by zvítězit varianta B. Ta je možná nejvhodnější pro několik klubů, kterým by přibyla derby. A pak pro týmy bez větších ambicí, protože ty by uspořily nějaké náklady za cestování. Pro rozvoj a návštěvnost soutěže by ale byla zcela devastující,“ uvedl zase generální manažer českobudějovického Motoru Stanislav Bednařík.

Konečné zavedení varianty C se tak dalo očekávat. Poslední slovo má pochopitelně Český svaz ledního hokeje a jakási diskuze s účastníky byla určitě správným krokem. Proč ale nechává vedení Českého hokeje „na oko“ hlasovat a rozdmýchává už tak horké emoce mezi některými subjekty, to je přinejmenším k zamyšlení.

Stručný přehled tří variant:

Varianta A – „Starý“ model z minulé sezony. Čtyřkolově každý s každým, bez předkola play-off.

Varianta B – Rozdělení soutěže na skupiny Východ (Přerov, Vsetín, Prostějov, Třebíč, Frýdek-Místek, Jihlava, Havířov) a Západ (Chomutov, Sokolov, Slavia Praha, České Budějovice, Ústí nad Labem, Kadaň, Benátky nad Jizerou, Litoměřice). V rámci každé skupiny by se týmy mezi sebou utkaly šestkrát, dvoukolově by se pak střetly týmy z rozdílných skupin. Bez předkola play-off.

Varianta C - Soutěž se rozdělí na dvě části. V první se týmy utkají dvoukolově systémem každý s každým (30 zápasů). Po odehrání těchto třiceti kol se mužstva na prvním až osmém místě utkají čtyřkolově o přímý postup do play-off (+28 zápasů). Týmy na devátém až šestnáctém místě se utkají rovněž čtyřkolově o postup do předkola play-off.