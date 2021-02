Deník se ptal na názor odborníků z vybraných klubů v republice. Například v Přerově s mládeží dlouhodobě pracují výborně, případná kritika směrem ke klubům je zde jednoznačně odmítána. „Když se v diskuzi v České televizi pochválí Liberec a Třinec, tak se mělo říct i B, tedy ukázat na ty kluby, které to dobře nedělají. A to se nestalo,“ říká bývalý extraligový brankář Martin Vojtek, který v Přerově trénuje mládež a v reprezentaci žen gólmanky kategorie U18.

Martine, jak se vám líbil výkon českého týmu na Švédských hokejových hrách?

Byl to klasický přípravný turnaj, na který jezdí pokaždé jiné mužstvo. Vůbec bych z toho nedělal žádné závěry. Prostě se hrubě nepovedla poslední třetina utkání s Ruskem. Tým jinak nehrál špatně.

Co říkáte na výrok Filipa Pešána, který prohlásil, že naši mladí hráči neumí vyhrávat?

Hráči ve svých klubech hrají zápasy a vyhrávají. Tento výrok jsem moc nepochopil. Možná to bylo myšleno směrem k reprezentaci, že nároďák neumí vyhrávat.

Po mistrovství světa dvacítek se opět spustila debata o směřování českého hokeje. Sledujete „spor o český hokej“?

Mně se nelíbí jedna věc. Je strašně jednoduché všechno svést na kluby. Když se v diskuzi v České televizi pochválí Liberec a Třinec, tak se mělo říct i B, tedy ukázat na ty kluby, které to dobře nedělají. A to se nestalo. V našem klubu (HC Zubr Přerov, pozn. red.) se snažíme vychovávat hráče pro áčko do Chance ligy nebo extraligy a reprezentace, to se nám dlouhodobě daří, přestože je to rok od roku těžší a těžší. Filip Pešán měl dle mého názoru jmenovat také ty kluby, které to dělají špatně.

Jak podle vás ve směru výchovy hráčů funguje svaz?

Jsou projekty jako Pojď hrát hokej, Regionální trenéři nebo Trenéři do malých klubů. De facto do každého klubu platí svaz jednoho trenéra mládeže těch nejmenších. Svaz se snaží něco dělat, nějakým způsobem se to posouvá. Jsou školení trenérů, která teď pandemie samozřejmě zabrzdila. Svaz chce vzdělávat trenéry, je to jen na nich, jestli toho využívají, nebo ne. Po každém šampionátu dvacítek vyběhne tento problém, mluví se o něm čtrnáct dnů a pak to zase utichne.

Filip Pešán mluvil o tom, že svaz by mohl jednotlivé kluby více kontrolovat a najít prostředky, jak ty, které špatně pracují, donutit ke zlepšení. Co na to říkáte?

Nedokážu si představit, že někdo přijede a bude nám dávat nějaké sankce. Svaz má nějakou metodiku, kterou se většina klubů snaží dodržovat. Například do šesté nebo sedmé třídy hrají všechny děti, mají se střídat posty, hráč by neměl hrát jen pořád v útoku, zkouší si i post obránce. Jak řekl Radim Vrbata. Nějak se hraje v Plzni, jinak v Třinci, s jinou koncepcí v Litvínově. My nemůžeme být bití za to, že to neděláme úplně stejně. To přece nejde.

Radim Vrbata také mluvil o tom, že by akademie zrušil.

Kdyby v republice bylo pět akademií pro ty nejlepší, kde by hráči dostávali vzdělání, trénovali tak, jak mají, měli správnou stravu, tak by to určitě bylo přínosné. Teď tady ale máme sedmnáct akademií.

Přerovský klub není akademií, výchova mládeže je ale na skvělé úrovni, že?

Přerov má vysoký kredit, co se výchovy mládeže týče. To je práce všech trenérů v klubu. To nás může jen těšit.

Máte nějakou zpětnou vazbu od svazu, že svou práci děláte v klubu dobře?

Jednou za měsíc se u nás v klubu objeví Regionální trenér Olda Kališ, podívá se na trénink, pak se o tom pobavíme, co bylo dobře, co bychom mohli zlepšit a úplně v klidu a míru se pak rozejdeme.