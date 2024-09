Proti druholigovému Šumperku to však hlavně v první třetině Vojtěch Mokry neměl jednoduché a musel se ohánět.

„Věděli jsme, že Šumperk, i když hraje o ligu níž, má dobrý kádr a bude to o hlavě. A to se potvrdilo, první třetina nebyla z naší strany dobrá. Pro mě bylo aspoň pozitivní, že jsem se do toho rychle dostal," hodnotil Mokry.

Ve druhé a třetí třetině už měl práce o něco méně, nicméně spolehlivým výkonem si dokráčel pro čisté konto, které bude před startem Maxa ligy důležitým povzbuzením pro sebevědomí mladého 23letého rodáka z Karviné.

„Poprvé jsem doma chytal od začátku. Nula vždy potěší. Doufám, že v kabině ještě nic vypsaného není, když za přípravu nejsou prémie,“ zavtipkoval.

Noha drží

Během přípravného utkání v Olomouci všem zatrnulo, když dlouhou dobu zůstal ležet v brankovišti a z ledu musel být odvezen na nosítkách. „V životě jsem necítil takovou bolest, myslel jsem, že mám po sezoně,“ nechal se slyšet Mokry. Naštěstí šlo jen o křeč a natažené stehno.

„Teď už je to dobré. Ve Frýdku-Místku jsem naskočil po třech dnech tréninku. Stehno už drží, pořád chodím na rehabilitace. Myslím, že na tom pracujeme dobře a doufám, že už to bylo naposled,“ přeje si gólman.

Ve finále mistrovství světa

Na konci června posbíral Vojtěch Mokry i velkou reprezentační zkušenost. S českou hokejbalovou reprezentací došel až do finále mistrovství světa, kde Češi podlehli Kanadě.

„V Karviné se hraje hokejbalová extraliga, chodím si zahrát, když kluci chtějí pomoct. Letos poprvé jsem chytal nejvyšší soutěž, většinou to bylo za béčko. Potřebuji být pořád v zápřahu, nedokážu sedět doma,“ vysvětluje Mokry svou zálibu v hokeji bez bruslí.

Kvality bývalého gólmana Frýdku-Místku, Šumperka či Olomouce rozpoznali trenéři hokejbalového nároďáku okamžitě.

„Nějak si mě trenéři všimli a vybrali si mě. Nečekal jsem to. Byl to super zážitek. Viděl jsem, jakou úroveň má hokejbal v reprezentaci,“ pochvaluje si Mokry.

To je tedy vysvětlení toho, proč Vojtěch Mokry během letní přípravy chytal nejprve v masce s reprezentační tématikou. Teď už mohl přerovským fanouškům představit novou s modro-žlutými motivy Zubrů.

„Nechávám si ji dělat od jednoho super chlápka z České Třebové. Vzorem byla klasicky maska z NHL, konkrétně jednoho z brankářů Islanders. Shora tam mám zubra, zboku klasický znak a zezadu babičku s dědou,“ prozradil závěrem Vojtěch Mokry.