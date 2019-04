„Samozřejmě tam možnost byla,“ připustil střelec v rozhovoru pro Deník.

Nakonec ale míří jinam. Nejvíce se nabízí návrat do Českých Budějovic, Dostálek ale zatím nic prozradit nechce.

„Ještě ne, Prostějov to ale nebude,“ dodal s úsměvem.

V Jihlavě neuplatnili opci na prodloužení vaší smlouvy. To s vámi už nepočítali?

Oni se mnou třeba chtěli počítat, ale nedohodli jsme se na finančních podmínkách. Měl jsem v Jihlavě opci za nějakých podmínek. Nabídli mi něco jiného, než jsem v opci měl, takže jsme se prostě nedohodli a rozešli se.

Pro přerovské fanoušky se pochopitelně okamžitě nabízí cesta návratu k Zubrům. Existuje ta možnost?

Samozřejmě tam možnost byla, probíral jsem to s Pavlem (Hanákem), ale měl jsem nabídky i od jiných klubů. Rád se do Přerova někdy vrátím, ale v těchto chvílích jsou mé ambice vyšší.

Takže se rýsuje nabídka z extraligy?

Něco se tam mihlo, ale probírali jsme to s agentem a bylo by to pro mě nevýhodné ve věci ice timu. Zvolili jsme ještě cestu v prvoligovém klubu, kde budu moct zase hodně hrát. To je pro mě hlavní.

Vy jste během uplynulé sezony měl zdravotní problémy. Jak vás zasáhly?

Už ke konci sezony v Motoru jsem měl trošku problémy s kolenem. Během měsíčního volna, co jsem měl mezi koncem sezony v Motoru a začátkem přípravy v Jihlavě, se koleno uklidnilo, ale bohužel v průběhu listopadu a prosince se to začalo rapidně zhoršovat. Byl jsem nucen podstoupit operaci menisku. Až po dvou měsících jsem naskočil zpátky a opravdu je to těžké se vrátit do rozjetého vlaku. Už jsem se z toho neoklepal. Bylo to pro mě těžké, že jsem nemohl týmu pomoct víc. Bohužel, tak to někdy je.

Jak jste byl v Jihlavě spokojený?

V Jihlavě byla výborná parta, trenéři i lidi okolo. Vše super. Mrzí nás všechny, že to dopadlo, jak to dopadlo. Bohužel, v semifinále vyhrál ten lepší. Takový je hokej.

Také vám přišlo, že Kladno přepnulo po základní části na vyšší rychlostní stupeň?

Hlavně přišla legenda českého hokeje, která začala hrát, plus Plekanec. Další hráči se s jejich účastí v týmu zvedli na jiný level. Bylo to znát. Upřímně si ale myslím, že oproti nám nebyli lepší o parník, rozhodli ale v přesilových situacích. Ty rozhodují tyto zápasy, nám přesilovky vůbec nevycházely. Byli na nás líp připravení, myslím si, že i takticky.

Jak velké bylo zklamání v Jihlavě, která se chtěla vrátit mezi elitu?

Bylo to velké zklamání pro všechny. Každý čekal, že tu baráž hrát budeme určitě. My jsme to taky v hlavách měli, že Kladno porazíme a půjdeme do baráže. Možná i tohle byl faktor, který nás v hlavách brzdil, že musíme. Taky to možná v některých situacích hrálo roli.

Co jste vůbec říkal na výkony 47letého Jaromíra Jágra i v baráži?

On už sice toho moc rychle nenajezdí, ale pořád má ruce, hlavu a je neskutečně silný na kotouči. V přesilových hrách je strašně platný. Tam byla opravdu síla Kladna – Jágr, Plekanec a Říha na modré čáře. To se potvrdilo i v baráži. Deklasovaný Chomutov po celé sezoně opravdu udělali.

V Chomutově zažívali velké finanční problémy, dokonce dlužili hráčům výplaty. Vy jste zažil v minulosti něco podobného, že?

Samozřejmě to pro Chomutov bylo těžké ta sezona. Co tam kluci zažili, bych na vlastní kůži zažít nechtěl. Sice jsem to zažil půl roku v Ústí nad Labem. Tohle je ale daleko horší. Doufám, že to ti kluci zvládnou, než se jim to vyplatí, snad to nějak přežijí.

Nešli v Jihlavě s penězi dolů i kvůli neúspěchu v play-off? Zůstávají tam ambice stejné?

Myslím, že to šlo níž jen z pohledu peněz. Možná ubrali sponzoři, netuším. Myslím si ale, že určitě budou chtít zase bojovat o první příčky a postup. Jihlava pořád patří mezi top kluby a ambice tam jsou a budou.

Jaké jsou tedy vaše plány pro přípravu a příští sezonu? Klub, za který nastoupíte nám asi ještě neprozradíte…

Ještě ne, ale Prostějov to nebude (smích). Připravit se co nejlépe na sezonu. Zdravotně posílit koleno. Doufám, že v týmu, ve kterém budu, se nám podaří dojít co nejdál. Do finále, pak se uvidí, co se bude dít. Snad bude sezona delší než ta minulá a udělá se nějaký úspěch.

VLASTIMIL DOSTÁLEK

Základní část 2018/2019: 34 zápasů, 16 gólů, 13 asistencí, 29 bodů

Play-off 2018/2019: 9 zápasů, 2 góly, 1 asistence, 3 body