Po poslední brance, kterou vstřelil v čase 59:03 do prázdné klece vítkovický Dominik Lakatoš, jej prostějovští fanoušci zasypali haldou rasistických nadávek.

Na to reagoval vítkovický hlavní trenér Jakub Petr tím, že necelou minutu před koncem utkání odvolal všechny své hráče z ledu. Zápas se tudíž nedohrál a byl předčasně ukončen.

„Herní aspekt ponechám tentokrát stranou. Žijeme ve 21. století a to, co se stalo v závěru, nás opravdu naštvalo. Jsme jedna parta, jedna rodina a k žádnému z členů naší rodiny si nikdo nesmí dovolit nic podobného,“ vysvětloval důvody předčasného odchodu hlavní trenér Vítkovic Jakub Petr na klubovém webu.

Prostějovský kouč měl na vypjatý závěr odlišný pohled.

„To jsem nepochopil. Jde to mimo moje chápání. On (Lakatoš, pozn. red.) tam celý zápas jezdí, provokuje a otravuje hráče i fanoušky, kteří mu to takto vrátili. To by si spíše měli oni interně vyřešit, protože takhle se hráč nemá chovat. Když se takto choval celý zápas, měli to vydržet a ten závěr dohrát. Myslím si, že je to spíše ostuda pro ně, než pro nás, že odešli do kabin,“ komentoval trenér Jestřábů Jiří Vykoukal.

Chtěli jsme vyhrát, těžce to nesli

Hanáci začali souboj s extraligovým soupeřem pekně svižně. Měli několik šancí, branku ale nevstřelili. Proto jako první otevřeli skóre Ostravští zásluhou Daniela Krenželoka.

Už od začátku bylo také vidět, že na utkání bude mít vliv venkovní vedro, které zhoršilo jinak bezchybný prostějovský led.

„Kvalita ledu nestála dneska za nic. Z toho pramenilo hodně vyloučených hráčů na obou stranách. Fauly to ale byly,“ přiznal prostějovský hlavní trenér.

Druhá pasáž už pro svěřence trenéra Vykoukala dopadla lépe. V polovině utkání dokázali využít přesilovou hru, když Dolejše překonal Lukáš Žálčík.

„Sice jsme dali jeden gól v přesilovce, ale je to málo. Musíme si vytvořit více šancí, kotouč musí rychleji chodit od hole,“ řekl nespokojeně Vykoukal.

Zápas se začal postupně přiostřovat z obou stran. Hlavní rozhodčí poslali z každé strany jednoho hráče předčasně do šaten a udělili celkem šestnáct trestů.

„Chtěli jsme vyhrát a to extraligový soupeř těžce nese. To je normální,“ sdělil Vykoukal.

Těsně před koncem druhé periody poslal Prostějovské do vedení ranou bez přípravy Lukáš Luňák. Jestřábi tak měli před třetí třetinou zápas slušně rozehraný.

Vedení ale ztratili. Hosté dokázali vstřelit tři branky a převrátit tak vývoj utkání na svou stranu. „V závěru jsme dostali branku z naší chyby, což je prostě škoda,“ smutnil Vykoukal.

„Myslím si, že jsme nehráli špatně. Jsme rádi, že Vítkovice přijely a že jsme s nimi mohli hrát. Z naší strany to nebylo vůbec špatné,“ hodnotilspokojeně hlavní trenér Jestřábů.

Berger poprvé v Jestřábím

Kromě té poněkud skandální měl páteční duel i další roviny. Nová posila z Hradce Králové, útočník Jan Berger, se ani nestačila pořádně rozkoukat a už oblékla prostějovský dres. Její příchod na Hanou netrval moc dlouho.

„Byla to akce kulový blesk. Naskytla se příležitost, tak jsme ji využili. Potřebovali jsme jednu smlouvu uvolnit a takhle to dopadlo,“ řekl Vykoukal zároveň směrem k nečekanému konci Romana Chlouby.

Berger akorát stihl ranní rozbruslení a ve večerní premiéře přihrál na gól, dokonce se i popral.

„Ani jsem neměl chuť se prát. Jen jsem bránil Martina Nováka. Až pak jsem si všiml, že to je Alexandre Mallet, který se bitek úplně nebojí. Sundal rukavice, tak mi nezbylo nic jiného, než je sundat také,“ popisoval detailně rodák z Broumova.

„Byl vidět, ustál souboje, porval se, takže věřím tomu, že pro nás bude přínosem. Momentálně s ním počítáme do lajny s Račukem a Žálčíkem,“ prozradil Jiří Vykoukal.

LHK Jestřábi Prostějov – HC Vítkovice Ridera 2:4 (0:1, 2:0, 0:3)

Branky a nahrávky: 33. Žálčík (Chlán, Berger), 39. Luňák (Meidl, Jandus) – 16. Krenželok, 44. Mallet (Ryšavý), 51. Kvasnička (Výtisk), 60. Lakatoš.

Prostějov: Dvořák – Husa, Krejčí, Novotný, Březák, Mrázek, Muška, Brančík – Meidl, Krejčík, Hrníčko, Luňák, Žálčík, Račuk, Nouza, Ouřada, Chlán, Jandus, Novák, Berger. Trenéři: Vykoukal a Peštuka.

Vítkovice: Dolejš – Gregorc, Trška, Šidlík, Krenželok, Výtisk, Kvasnička, Černý – Lakatoš, Stránský, Bernovský, Dej, Mallet, Ryšavý, Kurovsaký, Werbik, Guman. Trenéři: Petr a Trnka.

