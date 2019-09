Mladou výpomoc z brněnské Komety při signalizované výhodě při brejku vyslal do šance Pšurný a člen čtvrté formace si v těžké situaci poradil před vyjetým Žajdlíkem.

„Šel proti puku, trochu mi ho pozastavil, ale pak přede mnou byla prázdná brána, takže jsem to měl jednoduché. Jsem rád, že to tam konečně spadlo,“ oddechl si Jan Süss.

Hlavně od druhé poloviny prostředního dějství byli Přerované na ledě dominantní a vytvořili si velký tlak, který však neskončil dvoubrankovým vedením.

„Utkání beze zbytku splnilo naše očekávání, soupeř potvrdil kvalitu z posledních zápasů. Mrzí nás druhá třetina, v níž jsme Benátky válcovali a nepomohli si gólem,“ zmínil trenér Zubrů Vladimír Kočara.

Nevyužité možnosti domácí mrzet nemusely. Ve třetí třetině výborně bránili a zaslouženě dokráčeli ke třem bodům. Cílem ale nebylo jen postavit zeď před spolehlivého Petráska.

„Chtěli jsme, ať hrajeme pořád stejně. Myslím, že jsme odehráli slušný zápas. Nešlo na nás ani patnáct střel. Měli jsme to pod kontrolou, jen škoda, že jsme si nepomohli dalšími góly,“ zopakoval Kočara.

Zubři soupeře přestříleli poměrem 43:14 a soupeře nepustili do šance ani při jeho hře bez brankáře. „Závěr byl pro nás paradoxně výborný, kluci ukázali nejen herní kvalitu, ale i obětavost. To se nám může hodit také do dalších zápasů,“ dodal přerovský kouč.

Už v pondělí Zubři zajíždí do pražské metropole k nelehkému boji na ledě Slavie. Ve středu pak doma od 18 hodin hostí jihlavskou Duklu.

HC Zubr Přerov – HC Benátky nad Jizerou 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)

Branka a nahrávky: 10. Süss (Pšurný, Navrátil). Rozhodčí: Kašík, Obadal – Kučera, Zedník. Vyloučení: 6:9. Bez využití. Diváci: 1935.

Přerov: Petrásek – Krisl, Černý, Kubeš, Zbořil, Šnajnar, Čáp – Doležal, Pšurný, Navrátil – Moučka, Hejcman, Číp – Goiš, Sýkora, Š. Kratochvil – Süss, Indrák, Dvořák. Trenér: Vladimír Kočara.

Benátky nad Jizerou: Žajdlík – Buchtela, Kunst, Aubrecht, Žůrek, Niko, Hampl, Kovář – Rychlovský, Najman, Špaček – Půček, Chrtek, Duda – Jiruš, Dlouhý, Wiencek – Klapka, Bittner, Šafařovský. Trenér: Valdemar Jiruš.