Jak to tedy je? A kolik to celé vlastně stojí? „Svaz to navrhl, to je pravda. Myslím, že to bylo dva roky zpátky. Ale pro by musely být všechny kluby, protože to stojí dost peněz,“ vysvětlil úvodem sportovní manažer přerovských Zubrů Pavel Hanák.

Dle informací Deníku se jedná o částku kolem 350 tisíc korun. To je pro spoustu klubů příliš velké sousto. „Záleželo by například na jednání s městem a dalšími partnery, a na tom, jak by se to vlastně financovalo. Někde je městská hala, jinde jsou farmy a musel by to řešit partnerský klub,“ zamyslel se přerovský manažer.

Nabízí se také otázka spolufinancování ze strany svazu, přeci jen jde o kvalitu i prestiž druhé nejvyšší soutěže. Český hokej ale zatím do systému, který by zůstal majetkem cizích subjektů, investovat nehodlá.

„My bychom určitě byli pro i vzhledem k tomu, co se děje v letošní sezoně. V naší profesionální lize by to mělo být zavedeno,“ myslí si Pavel Hanák.

Také Přerované už v letošní sezoně pocítili křivdu, která se vůbec nemusela stát, pokud by sudí měli možnost přezkoumání videa nad brankou. Evidentní faul na brankáře v Porubě jim v prodloužení možná sebral bod.

„Kdyby rozhodčí měl možnost se podívat na video, rozhodně by branku neuznal. I rozhodčí by byli určitě klidnější, pokud by měli možnost se na situaci podívat,“ má jasno Pavel Hanák.

Zaslouží si Chance liga videorozhodčí? Budeme jednat, říká její šéf

Samotná instalace videosystému na stadionech by dle něj neměla být překážkou. „Myslím si, že tohle by nebyl problém. Třeba kamerový systém pro hlediště byl taky povinný a nakonec to všichni také splnili. Je to buď o direktivním nařízení svazu, nebo o dohodě klubů,“ dodal Hanák.

Jestřábi zavedení jednoznačně podporují

Také v nedalekém Prostějově by kamery nad branky dokázali nainstalovat. A minimálně zástupci realizačního týmu Jestřábů mají v dané problematice jasno.

„Určitě by v první lize mělo být video. Je to profesionální soutěž. Dodalo by jí to kredit. Týmy do toho možná nechtějí investovat, ale pak přicházejí o body. Já bych zavedení videa jednoznačně podporoval. V evropských soutěžích už je to standard,“ prohlásil hlavní trenér Prostějova Aleš Totter.

„Já jsem taky pro video i z pohledu gólmanů. Těch sporných a nepřehledných momentů je tam dost,“ přitakal prostějovský trenér brankářů Vlastimil Lakosil.

Svou neblahou zkušenost se špatným rozhodnutím klíčových situací má i asistent trenéra Jestřábů a bývalý kouč Frýdku-Místku Vlastimil Wojnar.

„Já jsem dokonce zažil, když nám to dva roky zpátky ve Frýdku-Místku vzalo při jedné sporné situaci body. Pak se mi rozhodčí dokonce formou SMS omlouval. Kdyby bylo video, nedošlo by k tomu,“ je přesvědčen.

Diskuzi na toto téma opět otevřela sporná situace z konce listopadu tohoto roku, kdy v Třebíči o body přišli hokejisté Šumperka. Dočkáme se v moderní době moderního pomocníka pro rozhodčí i v první lize?

„Není to uzavřené téma. Při dnešní rychlosti hokeje jde o prospěšnou věc. Bude se o tom opět jednat. Uvidíme, jestli to bude po sezoně, teď se přeci jen řeší podstatnější věci,“ uvedl šéf Chance ligy Setikovský.