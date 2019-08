„Popravdě ani nevím, jak mě to napadlo. Sám jsem u toho nepřemýšlel a ruce to udělaly samy. Já vždycky vymýšlím blbosti, takže jsem rád, že to dopadlo takhle,“ smál se 24letý útočník.

Puk si coby pravák před hostujícím gólmanem za jízdy prohodil z bekhendové strany mezi nohy za pravou brusli, odkud jej šikovně zvedl do levého růžku Sachrovy branky. Jako by to byla denní rutina.

„Na tréninku, když jezdíme dva na dva nebo tři na tři a je tam málo prostoru, tak si to zkusím. To je ale trénink. Překvapilo mě, že mě to napadlo teď. Jsem rád že to vyšlo, ale lepší by to bylo v sezoně,“ pousmál se Hejcman.

Jeho trefa ovšem byla v základní hrací době jediná přerovská. Zubři padli 1:3, chuť si spravili alespoň při cvičných samostatných nájezdech. I zde se dokonalým pokusem prezentoval Darek Hejcman.

SOUHRA TŘÍ PRAVÁKŮ

Ten nastoupil tentokrát po boku dalších dvou praváků. Jaroslava Moučky a nové posily Přerova z EBEL ligy Radka Čípa. Že by nová útočná zbraň?

„Není to pro nás problém, ani standard. My si vyhovíme. V přesilovce musíme hrát všichni z jedné strany, abychom to měli většinou do středu. Z pravé strany se akorát nemůže střílet z voleje, to je tak jediné mínus,“ zamyslel se Hejcman.

Souhra Zubrů se podle něj každopádně zlepšuje.

„Já myslím, že zatím je to na dobré cestě. Makáme, dřeme všichni na trénincích a plníme, co máme. Teď se určitě budou zkoušet lajny, komu to jak sedne. Do sezony budeme připravení,“ věří odchovanec Chomutova.

V dresu Pirátů nastoupil do jediného extraligového zápasu. Šanci zahrát si nejvyšší soutěž ale určitě žije, už v minulé sezoně měl vyřízeny střídavé starty do Zlína.

Už ve čtvrtek má možnost se s Berany poměřit na ledě v rámci závěrečného utkání Zubr Cupu. To je v Meo Aréně na programu od 18 hodin.

„Bude to zajímavé, pro nás dobrá zkouška a dobrý zápas. Těšíme se na to,“ uzavřel Darek Hejcman.