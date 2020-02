Alespoň z poloviny nebyl zimní stadion zaplněn už necelý měsíc.

Nejvíce lidí naposledy přišlo 22. ledna na šlágr se Vsetínem (2102 diváků).

Vyšší návštěva se snad dá očekávat až v domácím duelu v sobotu 22. února s lídrem z Českých Budějovic.

Průměrná návštěva během druhé části Chance ligy činí 1425 diváků.

Stále klesající tendenci návštěv si samozřejmě všímá také vedení Zubrů. Symbolicky na Valentýna tak na klubovém webu vyšel rozhovor s jednatelem Tomášem Pluháčkem a bývalým kapitánem Tomášem Sýkorou.

Cílem je probudit ve fanoušcích touhu a lásku k přerovskému hokeji, která dle návštěv nejspíš spadla tak trošku do stereotypu.

PRVNÍ LIGA UŽ JE SAMOZŘEJMOST

„Ve srovnání s jinými kluby máme ceny vstupného nastaveny nízko. Zápasy se sice dají sledovat i na internetu, ale být přímo v hledišti je úplně něco jiného. Skvělé atmosféry na našem stadionu a výsledků mužstva bychom si všichni měli vážit. Pokud chceme společně zvládnout čtvrtfinále play-off a dojít ještě dál, tak je potřeba táhnout za jeden provaz,“ nabádá Tomáš Pluháček.

Na místě je také polemika nad možnými příčinami poklesu počtu návštěvníků. Kromě ceny vstupného a online přenosů se nejčastěji jako viník nabízí fakt, že druhá nejvyšší soutěž už pro Přerovany začala být samozřejmostí, a také neatraktivní a nesestupový herní systém ligy.

„I tak hrajeme proti velmi kvalitním soupeřům, jako jsou ambiciózní České Budějovice, Vsetín, Chomutov či Slavia Praha. Mezi atraktivní soupeře se pak navíc řadí i Havířov. A když nepřitáhneme lidi na hokej ani v těchto zápasech, tak jak by to vypadalo, například při zápasech s Kadaní a Sokolovem,“ ptá se šéf přerovského klubu.

Vedení je si dobře vědomo, že fanoušci jsou také důležitým sponzorem každého klubu a jejich podpora ve formě návštěvnosti je zásadní.

„Samozřejmě návštěvy na přerovském stadionu pečlivě sledují naši partneři, město i kraj, na jejichž podpoře jsme závislí. Také se může stát, že díky menší návštěvnosti se bude snižovat jejich finanční podpora a následně tím pádem i sportovní kvalita týmu,“ nastínil Tomáš Pluháček.

Přerovu nicméně v návštěvnosti domácích utkání patří stále čtvrtá příčka v celé soutěži. Co by za průměrnou návštěvu 1662 diváků dali třeba v Prostějově (857), Jihlavě (1284) či v Havířově (1322), kde také byli zvyklí na úplně jiná čísla.

Proč má návštěvnost v MEO Aréně sestupnou tendenci?

Petr Dočkal, trenér juniorů a bývalý kouč A-týmu:

Ta soutěž se tady hraje pět let v kuse. Někteří lidé zapomněli, že se tady téměř dvacet let nehrála. Určitě tomu nepomohl ani systém soutěže. Jednak se nepadá, taky se to nesmyslně rozdělilo na horní a spodní osmičku. Odpadlo nám hlavně derby s Prostějovem. Lidé nepůjdou třikrát do měsíce na Chomutov nebo Porubu. V Přerově je několik hospod, kde dávají přenosy ze zápasů. Lidé si u nás spočítají, že ušetří za vstup, dají si v teple pivo a ušetří nějakou stokorunu.

Tomáš Sýkora, bývalý kapitán A-týmu:

První ligu už hrajeme pátým rokem, pro lidi podle mě přestala být vzácná. Bohužel. Fanoušci ale pořád fandí suprově. Zaslouží si poděkování, jak tým povzbuzují. Pořád je to nadstandardní. Je ale pravda, že před zaplněnými tribunami se vždycky hraje lépe. Když fandí celá MEO Aréna, je to znát. Na klucích i na celkové atmosféře.

Vladimír Kočara, hlavní trenér A-týmu:

Je to trend v celé České republice. Nejen na hokeji i na fotbale. Lákadel, proč by lidé měli zůstat doma, je spousta. Sportovní kanály, přenosy. Český člověk si vybírá jen atraktivní zápasy, někdy to tak dopadá. Jsme strašně rádi, že pořád návštěva je u nás taková, jaká je. Lidé, co chodí, to jsou ti, kteří chodili i na druhou ligu a budou chodit pořád na cokoliv. Musíme předvádět kvalitní výkony, je to boj o každého fanouška.

Pavel Hanák, sportovní manažer klubu:

Lidé se kolikrát sejdou v hospodě, kde se pustí přenos a je to pro ně pohodlnější. My jsme rádi, že návštěvnost je alespoň taková. Meo Aréna je specifická, bouřlivé prostředí je tady prakticky ve všech zápasech a udělali jsme z toho trošku nedobytnou tvrz. Já bych chtěl lidi hlavně pozvat na hokej, protože předvádíme letos atraktivní hru. Žádný soupeř nás tady nepřehrál.