Tři prohry v řadě, to tady ještě v této sezoně nebylo. A hokejistům Přerova nezbývá než věřit, že ani nebude. Zubři jedou do Ostravy s jasným cílem – smazat dvouzápasové manko v náročné čtvrtfinálové sérii s Porubou. Jak a proč ale ke kritické situaci vlastně došlo?

Hokejisté Přerova (v modrém) | Foto: Jan Gebauer

Štěstí je krásná věc

Velkou roli bezesporu sehrál faktor štěstí. Nebo smůla na druhé straně, říkejte tomu, jak chcete. Bylo to tak trošku jako naschvál. Inkasovat v závěru prvního duelu play-off vůbec poprvé v sezoně gól při vlastní přesilovce, to naštve. Nehledě na to, že předtím třikrát neuklidíte puk do poloprázdné brány.