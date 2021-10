Hanákům chyběli kromě gólmana Petráska beci Hrdinka, Kubeš, Ševčík a Gréč, nehrál ani forvard Šoustal, kterého si Kometa stáhla zpět do Brna. V první obrané dvojici tak naskočil kapitán brněnské juniorky, 19letý Jan Sedláček.

Se třemi zcela novými tvářemi na soupisce vstupovali hokejisté Přerova do sobotního duelu Chance ligy na ledě Litoměřic. Kometa Brno při absenci čtyř obránců půjčila Zubrům na střídavé starty obránce Jana Sedláčka a Patrika Fajmona, připraven byl brankář Michael Schnattinger. Dobře rozehraný duel ale hosté nezvládli. Ve třetí třetině přišli o vedení 2:1 a nakonec padli 2:5.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.