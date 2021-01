Přeci jen hokejisté Přerova stihli do konce přestupového období angažovat třetího gólmana. Trenéři měli aktuálně k dispozici dvojici Martin Holík – Michal Postava, v pátek odpoledne ale klub oznámil velký comeback. Na Hanou se z polského Krakova vrací Michael Petrásek.

Michael Petrásek | Foto: Deník / Jan Pořízek

„Naskytla se nám šance, aby tady Michael mohl působit. Jsme za to rádi. Smlouvu jsme podepsali do konce sezony a je pro obě strany výhodná. Chtěl někde dochytat sezonu a my už nemůžeme dál využít střídavé starty z extraligy,“ uvedl sportovní manažer Zubrů Pavel Hanák pro klubový web.