„Ve středu mi zavolal můj agent s tím, že pan Zábranský projevil zájem, abych se vrátil zpátky do Komety,“ řekl Filip Král v rozhovoru pro klubový web Brňanů.

Nevypadá to, že by se obránce Toronta Maple Leafs měl vracet o soutěž níže. „Upeklo se to velmi rychle, ještě v sobotu ráno na rozbruslení jsem nevěděl, jestli vůbec odjedu s klukama do Třince. Čekalo se na papíry z Kanady,“ zmínil Král.

Ve druhé obranné dvojici po boku Michala Gulašiho podal při prohře Komety 3:4 po prodloužení dobrý výkon. Právě jeho střela nastartovala stíhací jízdu Brna. Dorážka Karla Pláška se ještě neujala, Vojtěch Střondala už ale snižoval na 1:3.

Chance liga by se mohla rozeběhnout už o následujícím víkendu, Filip Král ale nejspíš zůstane v extralize.

„Jsem hráčem Komety. Měl bych tak pokračovat v extralize. Co se týče NHL, vůbec nevím, kdy bych měl odlítat. Zatím to neřeším. Momentálně se těším na zápasy v Česku a dál se uvidí,“ dodal závěrem 21letý talent.