Trenér brankářů Klimeše s Petráskem, kteří v soutěži neměli konkurenci. Také ale člověk, který každý zápas sleduje z tribuny s tabletem v ruce. Coby videokouč připravuje rozbory soupeřů, přesilovky, oslabení. Případný problém umí hráčům přehrát už v kabině mezi třetinami.

„To se stalo jen jednou proti Českým Budějovicím. Ale ten zápas jsme nakonec otočili a vyhráli,“ usmívá se dnes 28letý bývalý druholigový gólman Přerova.

Jak hodnotíte nešťastně skončenou sezonu?

Já osobně jsem velice spokojený s tím, že se nám podařilo udělat určitou generační obměnu. Podařilo se nám tam zařadit nové mladší hráče. A ti hlavně přijali směr, který jsme nastavili, díky tomu se posunula celá organizace. Jsem spokojený, ale zároveň to beru jako závazek do dalších sezon.

Nebyl jste naštvaný, že na čtvrtfinále už nedošlo?

Je pravda, že jsem s tím nepočítal. Měl jsem všechno nachystané, jako bychom měli pokračovat. Chystal jsem se na všechny možné soupeře pro play-off. Dopadlo to tak, jak to dopadlo, co se dá dělat.

Kterého ze soupeřů jste ve čtvrtfinále očekával?

Počítali jsme s Porubou, nebo Jihlavou. Věděli jsme, že nejtěžší bude čtvrtfinále. Poruba nás v posledním zápase vycvičila, Jihlava získala v posledních zápasech obrovské sebevědomí. Bylo by to náročné. Přes čtvrtfinále se nikdy nepřešlo, k tomu jsme to všechno směrovali a chystali se na to. Pokud bychom postoupili do semifinále, věděli jsme, že tam bychom narazili na soupeře, který nám v sezoně seděl. Tam jsme si hodně věřili.

Měl Přerov nejlepší brankářskou dvojici v lize?

Za mě stoprocentně. Určitě nejvyrovnanější. Lukáš Klimeš má dva roky vynikající výkonnost. Michael Petrásek tam přinesl klid, zkušenosti z extraligy a nadhled. Věděli jsme to. Byli jsme i na play-off nachystaní, že ty kluky můžeme v bráně točit. Byl jsem spokojený s tím, jak ti dva spolu vycházeli a navzájem si pomáhali. Na to, jaké to byly na danou soutěž osobnosti.

Proč si podle vás tak rozuměli?

Oba jsou i dobří kluci do kabiny. Nejsou to gólmani, kteří by sedli do růžku a mlčeli. Je bylo v kabině slyšet hodně. Měli k sobě blízko, nebáli se hráče třeba popichovat. Pochopili, že když se budou podporovat, podpoří tak i tým.

Věřili jsme ve finále

Existoval nějaký klíč, podle kterého jste oba gólmany stavěli do zápasů?

Je pravda, že na některé soupeře, třeba na Vsetín, jsme upřednostňovali Klímu, protože jsme věděli, že mu už podle uplynulé sezony ten soupeř sedí. Když jsme naopak věděli, že soupeř se hodně snaží řešit přechod do útočného pásma nahazováním kotoučů za bránu, tak jsme tam dali Michaela, protože má o kousek lepší práci holí a dokázal obráncům pomoci. Ale nebylo to pravidlem.

V play-off by začal který z úspěšné dvojice?

Tím, jak to brzo skončilo, tak jsme se o tom do detailu nebavili. Ale řešili jsme to, že bychom spíš do prvního zápasu dali Michaela. Ten měl ale poslední dva zápasy základní části drobné zdravotní problémy, takže jsme ještě nebyli stoprocentně rozhodnutí.

Proč Petrásek? Kvůli zkušenostem?

Přesně tak. Je zkušenější, má za sebou čtyři nebo pět sezon v extralize. Taky aby Klíma měl napřed nějaký svůj klid. Michael by byl klidnější a flegmatičtější.

Je play-off psychicky větší zápřah i pro brankáře?

Gólmani to vnímají velice dobře. Každý vám řekne, že se na play-off těší, že je to vrchol. Protože jsme měli oba kluky kvalitní, podporovali se, tak jsme věděli, že oba budou perfektně nachystaní. Tušili jsme, že oproti předešlé sezoně, kdy tam Klíma měl v play-off najednou horší zápasy, tak máme letos oba gólmany výborně nachystané, a tento problém odpadá.

Věřili jste, že právě gólmani mohou Přerov dotáhnout až do finále Chance ligy?

Věřili. Věděli jsme, že my máme tyhle kluky zkušenější a lepší. Kdyby jsme dostali třeba v semifinále Vsetín, věděli jsme, že ti mají z obou dvou respekt. Kdybychom byli ve finále s Budějovicemi, věděli jsme, že máme dva kvalitní gólmany, kdežto Budějovice jen jednoho. A kdo ví, jak ten by ten jejich gólman ve finále vypadal. Věřili jsme, že gólmani můžou být rozdílový faktor.

Další sezona? Jsem optimista

Vy v Přerově trénujete gólmany všech kategorií. Pod rukou vám prošel třeba reprezentant Tomáš Suchánek. Mají Zubři mezi gólmany další talenty?

Tomáš Suchánek je ročník 2003, Michal Postava ročník 2002. Michal je původem z Valašského Meziříčí, ale už je hráčem Přerova. Udělal za poslední roky taky velký progres. U něj věříme, že pokud bude poctivě pracovat, může se časem posunout do A-týmu. V každé kategorii máme jednoho až dva kluky, kteří mají potenciál. V těchto letech ale záleží na nich. Věřím, že třeba u Tomáše Suchánka viděli, že když odmala chytají v Přerově, můžou v šestnácti do Chance ligy, do nároďáku. V organizaci nikomu nebráníme ten posun udělat.

V čem je třeba Tomáš Suchánek výjimečný?

Je extrémně soutěživý. Zápasy chce vyhrávat. Je ze stejného ročníku jako Standa Svozil nebo Martin Ryšavý, ti kluci vždycky chtěli vyhrávat. To je asi jeho obrovská přednost. Má před sebou ještě hodně práce, aby tu úroveň posouval dál.

Jste také videokoučem A-týmu. Jak to všechno zvládáte, když někteří hráči vyžadují dokonce videa každého svého střídání?

Zakoupili jsme stříhací program, který tu práci hodně ulehčuje. Člověk si v tom najde režim, je to drbačka, ale mě to baví. Člověk klukům může dát konkrétní informace, jak a proč se mají posouvat. Věříme, že právě video nám dávalo výhodu oproti ostatním mančaftům.

V čem konkrétně vám video pomohlo?

Určitě nám to pomohlo v obranném pásmu. Měli jsme jednu z nejlepších defenziv v lize i díky tomu, že jsme si vyhodnotili, jak, kdy a kde budeme stát. Plus napadání ve středním pásmu. K nám se opravdu blbě dostávalo do obranného pásma. Kluci věděli, kde mají stát a mít hokejku, proč tam mají stát. V útočném pásmu jsme zařadili třeba prvek útok v linii, z toho jsme dali v sezoně pět nebo šest branek, to je další taková ukázka.

Kdybyste měl odhadnout, jak to bude do budoucna, co čekáte od další sezony?

Já jsem optimista. Věřím, že do soutěže nastoupíme, přestože náš generální sponzor je pivovar a má to v této době složité. Třeba budeme mít nižší finanční prostředky, to ale bude problém mančaftů i v extralize. My jsme připraveni na to, že se s tím popereme a budeme pracovat. Co nám řekne majitel, z toho se pokusíme vytěžit maximum. Chceme ukázat, že uplynulá sezona nebyla náhodná.